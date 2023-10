Gestisci la tua impresa con Smart POS Easy senza commissioni

Hai un’impresa o una semplice attività commerciale e vuoi risparmiare per riuscire a gestire al meglio tutte le pratiche ad essa collegate? Axerve può essere la soluzione più adatta a te, una soluzione che ti permetterà di gestire le finanze e le pratica senza troppe preoccupazioni.

Scegliendo Smart POS Easy, avrai zero commissioni da pagare ed un solo canone mensile, dunque potrai dire addio ad eccessivi costi da sostenere per ogni pagamento che riceverai. Stiamo infatti parlando di una soluzione di pagamento ideata per accompagnarti in tutte le situazioni grazie alla connettività 4G e Wi-Fi. Il motivo per cui oggi stiamo parlando di questa soluzione pensata da Axerve è del tutto semplice: con Smart POS Easy hai una tariffa senza sorprese per gestire la tua impresa con serenità.

Smart POS Easy: perchè sceglierlo

Cosa significa tariffa senza sorprese? Con l’offerta EASY a canone paghi solo un canone mensile e nessuna commissione sulle transazioni. Il canone è incluso nel noleggio POS ed è prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 €. Se con il tuo POS incassi fino a 10.000 euro all’anno il canone da pagare sarà di soli 17 euro + IVA; nel caso in cui i tuoi incassi dovessero arrivare fino a fino a 30.000 euro all’anno il canone mensile da pagare sarà pari a 22 euro + IVA.

Il POS Axerve include anche una SIM che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore che deciderai di scegliere cosi da avere la migliore copertura nella zona in cui ti trovi e portare, conseguentemente, a termine tutte le procedure di pagamento dei tuoi clienti. Ricorda che non ci sono costi di chiamata e il traffico dati è compreso nel canone mensile.

Infine, per ottimizzare il servizio offerto Axerve accredita il transato POS su qualsiasi conto corrente italiano, tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. Axrve non ti chiederà dunque di aprire un conto corrente dedicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.