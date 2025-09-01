Gestisci le tue password con NordPass: ora a meno di €1,40 al mese

Un gestore di password che semplifica la vita

Con NordPass puoi dire addio ai reset continui e alle password dimenticate. L’app salva e organizza tutte le credenziali in modo sicuro, sincronizzandole automaticamente tra i tuoi dispositivi. Dal login rapido su smartphone e tablet, fino alla compilazione automatica dei moduli sul PC, la gestione diventa fluida e senza interruzioni.

Sicurezza avanzata a portata di mano

NordPass integra funzionalità pensate per chi vuole davvero proteggere i propri dati:

Password Health : analizza la forza delle tue password e ti segnala quelle deboli o riutilizzate.

Data Breach Scanner : controlla se i tuoi dati sono stati coinvolti in violazioni online.

Email Masking : crea indirizzi email temporanei per ridurre spam e tracciamenti.

Autenticazione multifattore e biometrica: un ulteriore livello di sicurezza contro accessi non autorizzati.

Prezzo trasparente e accessibile

Con l’offerta in corso, il piano Premium costa solo €1,39 al mese invece di €2,99 (per i primi 27 mesi: €37,53 invece di €80,73). È incluso un mese di prova senza carta di credito e la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Per famiglie e aziende

Chi desidera condividere la sicurezza con più persone può attivare il piano Family a €2,79 al mese per 6 account. Le aziende invece possono contare su NordPass Business, che semplifica la gestione delle credenziali interne e rafforza la protezione dei dati sensibili.

Perché scegliere NordPass invece dei browser

A differenza dei gestori integrati nei browser, NordPass è multipiattaforma, offre generatori di password avanzati, gestione sicura di note e carte di credito, supporto 24/7 e un livello di crittografia sviluppato dagli stessi creatori di NordVPN, leader mondiale nella cybersecurity. Per conoscere l’offerta completa di NordPass clicca qui.