 Gestisci le tue password con NordPass: ora a meno di €1,40 al mese
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Gestisci le tue password con NordPass: ora a meno di €1,40 al mese

NordPass semplifica la gestione delle password con sicurezza avanzata, sincronizzazione multipiattaforma e funzioni come Data Breach Scanner ed Email Masking, oggi con il 53% di sconto.
Gestisci le tue password con NordPass: ora a meno di €1,40 al mese
Sicurezza
NordPass semplifica la gestione delle password con sicurezza avanzata, sincronizzazione multipiattaforma e funzioni come Data Breach Scanner ed Email Masking, oggi con il 53% di sconto.

Nel mondo digitale di oggi, dove la sicurezza online è sempre più cruciale, affidarsi a strumenti avanzati non è più un’opzione ma una necessità. Password-Sick mette al centro la protezione delle credenziali con NordPass, il password manager che combina semplicità d’uso, sicurezza avanzata e un’offerta conveniente: 53% di sconto più 3 mesi extra gratuiti. E con il coupon sconto BLAZEPASS ottieni un mese gratis!

Gestisci l etue password con Nordpass

Un gestore di password che semplifica la vita

Con NordPass puoi dire addio ai reset continui e alle password dimenticate. L’app salva e organizza tutte le credenziali in modo sicuro, sincronizzandole automaticamente tra i tuoi dispositivi. Dal login rapido su smartphone e tablet, fino alla compilazione automatica dei moduli sul PC, la gestione diventa fluida e senza interruzioni.

Sicurezza avanzata a portata di mano

NordPass integra funzionalità pensate per chi vuole davvero proteggere i propri dati:

  • Password Health: analizza la forza delle tue password e ti segnala quelle deboli o riutilizzate.

  • Data Breach Scanner: controlla se i tuoi dati sono stati coinvolti in violazioni online.

  • Email Masking: crea indirizzi email temporanei per ridurre spam e tracciamenti.

  • Autenticazione multifattore e biometrica: un ulteriore livello di sicurezza contro accessi non autorizzati.

Prezzo trasparente e accessibile

Con l’offerta in corso, il piano Premium costa solo €1,39 al mese invece di €2,99 (per i primi 27 mesi: €37,53 invece di €80,73). È incluso un mese di prova senza carta di credito e la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Per famiglie e aziende

Chi desidera condividere la sicurezza con più persone può attivare il piano Family a €2,79 al mese per 6 account. Le aziende invece possono contare su NordPass Business, che semplifica la gestione delle credenziali interne e rafforza la protezione dei dati sensibili.

Perché scegliere NordPass invece dei browser

A differenza dei gestori integrati nei browser, NordPass è multipiattaforma, offre generatori di password avanzati, gestione sicura di note e carte di credito, supporto 24/7 e un livello di crittografia sviluppato dagli stessi creatori di NordVPN, leader mondiale nella cybersecurity. Per conoscere l’offerta completa di NordPass clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

GDPR e diritto di accesso: noyb vince contro YouTube

GDPR e diritto di accesso: noyb vince contro YouTube
Come Pulire e Ottimizzare il Mac: Guida Completa 2025

Come Pulire e Ottimizzare il Mac: Guida Completa 2025
Attacco dalla Russia al GPS dell'aereo di Ursula von der Leyen

Attacco dalla Russia al GPS dell'aereo di Ursula von der Leyen
Microsoft Word: privacy a rischio salvando su OneDrive

Microsoft Word: privacy a rischio salvando su OneDrive
GDPR e diritto di accesso: noyb vince contro YouTube

GDPR e diritto di accesso: noyb vince contro YouTube
Come Pulire e Ottimizzare il Mac: Guida Completa 2025

Come Pulire e Ottimizzare il Mac: Guida Completa 2025
Attacco dalla Russia al GPS dell'aereo di Ursula von der Leyen

Attacco dalla Russia al GPS dell'aereo di Ursula von der Leyen
Microsoft Word: privacy a rischio salvando su OneDrive

Microsoft Word: privacy a rischio salvando su OneDrive
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
1 set 2025
Link copiato negli appunti