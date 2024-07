Gestore password Chrome down per 18 ore, Google si scusa

Google Chrome, il browser amato da milioni di utenti in tutto il mondo, si è trovato al centro di un’interruzione di servizio che ha lasciato molti utenti perplessi e frustrati. Il 24 luglio, le credenziali degli utenti del gestore di password integrato di Chrome sono svanite nel nulla per ben 18 ore, scatenando un’ondata di preoccupazione e confusione.

L’impatto dell’interruzione di servizio a livello globale

L’interruzione non è stata un incidente isolato, ma ha colpito gli utenti di Windows in ogni angolo del pianeta. Mentre gli utenti di Chrome OS e macOS sembrano essere stati risparmiati, il problema ha interessato una percentuale significativa di utenti, con stime che suggeriscono che almeno 15 milioni di persone abbiano avuto difficoltà ad accedere alle loro password durante questo lasso di tempo.

Di fronte all’emergenza, Google si è messa al lavoro per individuare e risolvere il bug responsabile dell’interruzione. Dopo un’attenta analisi, il gigante tecnologico di Mountain View ha identificato la versione M127 di Chrome per Windows come la causa principale del problema.

All’epoca Google aveva fornito agli utenti interessati una soluzione provvisoria. Avviando il browser Chrome con un flag specifico della riga di comando (“ —enable-features=SkipUndecryptablePasswords.”), infatti, gli utenti hanno potuto aggirare temporaneamente il problema e accedere comunque alle loro password.

Il ritorno alla normalità: la soluzione completa di Google

Finalmente, dopo ore di intenso lavoro, Google ha introdotto una soluzione completa al problema. Gli utenti interessati possono ora riavviare il browser Chrome e accedere alle loro password come al solito. Per coloro che hanno riscontrato altri problemi legati all’interruzione, è necessario contattare l’assistenza di Google Workspace, a disposizione per fornire ulteriore supporto.

Un promemoria per la sicurezza online

Questa recente interruzione di servizio ci ricorda l’importanza di avere un piano di backup per le password più importanti. Affidarsi completamente a un unico sistema o applicazione, anche se si tratta di un colosso tecnologico come Google, può essere rischioso. Sebbene la soluzione di Google sia arrivata rapidamente, come recita il vecchio adagio: “prevenire è sempre meglio che curare”.

Intanto Google si è scusata con gli utenti di tutto il mondo per l’inconveniente causato e si dice al lavoro per prevenire futuri problemi simili. Tuttavia, questa vicenda serve come un importante promemoria per tutti noi. La sicurezza online è una responsabilità condivisa e ciascuno di noi ha il dovere di fare la sua parte per proteggere le informazioni sensibili.