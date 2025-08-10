 La promozione dell'estate per navigare sicuri: PrivadoVPN al 90% di sconto
Offerta vacanze PrivadoVPN: 90% di sconto sul piano biennale (più 3 gratis) a 1,11 euro al mese, con rimborso 30 giorni.
Sicurezza VPN
La sicurezza online non va mai in vacanza, ma con la nuova offerta vacanze di PrivadoVPN puoi garantirti protezione totale a un prezzo imbattibile. La piattaforma propone il 90% di sconto sul piano di 24 mesi, con 3 mesi extra gratuiti, per un costo di soli 1,11 euro al mese.

PrivadoVPN al 90% di sconto

Un pacchetto completo per la tua privacy

Il piano in promozione include dati illimitati, 10 connessioni simultanee, SOCKS5 Proxy e l’accesso a server in decine di città. Inoltre, potrai collegare dispositivi illimitati, sfruttare il blocco pubblicità e la prevenzione delle minacce, oltre a un efficace controllo genitori per una protezione a 360 gradi. Grazie alla politica zero log, PrivadoVPN non memorizza né condivide le tue attività online, mantenendo la tua privacy intatta anche su Wi-Fi pubblici.

Perché PrivadoVPN è indispensabile? Ecco i motivi per cui dovresti abbonarti approfittando del 90% di sconto:

  1. Sicurezza avanzata: tutti i dati sono protetti con crittografia AES 256-bit
  2. Accesso libero ai contenuti: con server in 67 città e 50 Paesi, puoi bypassare restrizioni geografiche e sconfiggere la censura, accedendo a musica, streaming e social da qualsiasi luogo
  3. Velocità ottimizzate: PrivadoVPN offre connessioni ultraveloci, ideali per streaming in HD e download pesanti
  4. App intuitive per tutti i dispositivi: è compatibile con Windows, macOS, Android, iOS, Android TV e Fire TV Stick

Scegli PrivadoVPN a prezzo scontato

Per chi vuole provare il servizio senza impegno, c’è PrivadoVPN Free: 10 GB di traffico mensile, 13 server globali e le stesse protezioni del piano a pagamento, inclusi mascheramento IP e crittografia.

Con questa promozione, PrivadoVPN non solo garantisce protezione, privacy e velocità, ma lo fa a un prezzo eccezionale, con 30 giorni di rimborso garantito. Approfitta del 90% di sconto disponibile a tempo limitato, l’abbonamento ora costa soltanto 1,11 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 ago 2025

10 ago 2025
