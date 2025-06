Il gestore di password NordPass è in sconto del 53% scegliendo il piano Family

Navigare in Internet in modo semplice e sicuro passa anche dall’utilizzo di un gestore di password valido. Un aspetto che diventa doppiamente importante quando si è in famiglia, una situazione per la quale occorre rendere la sicurezza informatica un gioco di squadra.

Con il password manager NordPass è possibile gestire, conservare e condividere le credenziali in maniera intuitiva e affidabile. Al momento il piano Family è in offerta al prezzo di 2,79 euro al mese per due anni, per effetto del 53% di sconto: sono inclusi 6 account per utente, il salvataggio e la compilazione automatica, l’accesso su diversi dispositivi, le funzionalità Salute password e Rilevatore violazione dati, più il mascheramento degli indirizzi di posta elettronica.

NordPass Family in offerta a 2,79 euro al mese per 2 anni

Sono diverse le situazioni in cui NordPass può tornare utile in un contesto di famiglia con 4 o più persone. Ad esempio si può avere la necessità di condividere i dati di una carta di credito per l’acquisto di un prodotto o un servizio: con NordPass Family la condivisione delle password è semplice, immediata e sicura, indipendentemente dal proprio grado di conoscenza del settore informatico.

Uno strumento di questo tipo è indispensabile anche in caso di violazioni di dati. Sfruttando la funzionalità Monitoraggio delle violazione, anche un solo membro della famiglia potrà agire in maniera tempestiva per mettere in sicurezza gli account compromessi.

Un ulteriore vantaggio è l’accesso da qualunque tipo di dispositivo, anche quando non si è connessi alla rete Internet. Le piattaforme supportate dal noto password manager sono iOS, Android, Windows, macOS, Linux, Chrome, Firefox, Safari, Opera e Edge.

L’offerta che consente di risparmiare il 53% sul piano Family di NordPass, con il piano di due anni disponibile a 2,79 euro al mese, è valida per un periodo di tempo limitato.