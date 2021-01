È sufficiente uno sguardo per capire che Getac S410 non è un computer portatile come tutti gli altri: si tratta di un notebook semi-rugged progettato in modo da rispondere alle esigenze di chi si trova quotidianamente impegnato in luoghi di lavoro che non sono la scrivania dell’ufficio: dalle officine meccaniche agli impianti industriali, fino ai veicoli impiegati per assistenza o controllo del territorio.

Notebook semi-rugged: il nuovo Getac S410

A livello di specifiche tecniche integra un processore Intel Core di undicesima generazione (a scelta tra i3-1115G4, i5-1135G7, i5-1145G7 vPro, i7-1165G7 o i7-1185G7 vPro) affiancato dalla GPU Intel Iris Xe Graphics (i5/i7) o Intel UHD Graphics (i3). A completare la dotazione hardware RAM DDR4 (da 8 a 64 GB) e unità SSD PCIe NVMe da 256 GB a 1 TB con possibilità di espansione tramite SSD SATA aggiuntive. Il display ha diagonale 14 pollici, risoluzione 1366×768 pixel, pannello LumiBond con luminosità 1.000 nit, pellicola protettiva e touchscreen opzionale. Queste le parole di Rick Hwang, President of Rugged & Video Solutions Business Group di Getac.

Con il nuovo Getac S410 abbiamo risposto alla grande richiesta di un notebook semi-rugged che si adatti facilmente in situazioni in continua evoluzione e supporti la vasta gamma di applicazioni di settore. Il nostro continuo impegno nei confronti del progresso tecnologico, il servizio professionale e l’affidabilità, garantiscono ai nostri clienti massima tranquillità, ovunque sia il loro lavoro.

Non mancano poi la tastiera a membrana con retroilluminazione LED, lettore per schede SD (e Smart Card opzionale), una vasta gamma di porte per la connettività (USB, Thunderbolt, Ethernet, HDMI), WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS e webcam opzionali. Tutto questo in dimensioni pari a 350x293x38,5 mm e con un peso che si attesta a 2,38 Kg. Lato software il sistema operativo installato è Windows 10 Pro.

Il notebook dispone delle certificazioni MIL-STD-810H e IP53. La disponibilità sul mercato di Getac S410 è prevista dai primi giorni di marzo 2021. Nel comunicato stampa giunto in redazione non c’è alcun riferimento al prezzo di vendita.