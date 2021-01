Metti il laptop nella tua Moleskine Device Bag

Se l’ingombro del tuo laptop non supera i 15,4 pollici, allora l’offerta è servita: si tratta della Moleskine Device Bag, zainetto porta-pc che solo per poche ore è disponibile con lo sconto del 50% a soli 49,99 euro.

Dal design lineare, leggera e realizzata con materiali morbidi al tatto, la borsa Device Classic verticale nel classico colore nero è dotata di numerose tasche per custodire e proteggere i tuoi strumenti, sia analogici che digitali.

Moleskine Device Bag

I vantaggi della Device Bag sono anzitutto due: la resistenza del materiale in poliuretano, utile a proteggere il contenuto da urti accidentali, e l’icona del brand, affermato e riconosciuto negli anni come vero e proprio simbolo di produttività. All’interno è disponibile un ampio spazio organizzato, comprensivo di un organizer con due portapenne e portacarte e a una tasca con cerniera.

Le dimensioni complessive sono pari a 29x39x6 cm con spallacci regolabili per ottimizzarne l’indossabilità. Sebbene non si tratti di una offerta lampo, con ogni probabilità lo sconto resterà disponibile soltanto per pochi giorni.