Come vedere Getafe-Barcellona in streaming

Getafe-Barcellona vede i campioni in carica del campionato spagnolo tornare in campo per la nuova stagione, iniziando con una trasferta a pochi chilometri dalla capitale Madrid: l’appuntamento è fissato per le ore 21:30 di domenica 13 agosto, nella cornice dell’Estadio Alfonso Pere, con la possibilità di vedere la partita in streaming su DAZN. Lo spettacolo de LaLiga è ufficialmente ripartito.

LaLiga: guarda Getafe-Barcellona in streaming

Non è stata una sessione di calciomercato delle più scoppiettanti e vivaci in casa blaugrana. Tra i nuovi arrivi, in realtà ben pochi, spicca comunque quello del tedesco Gündogan, strappato al Manchester City dove ha militato per ben sette anni e ora chiamato a definire nuovi equilibri nel centrocampo di Xavi. Via invece Kessié, che nonostante le sirene italiane della Juventus ha preferito fare la valigia e partire in direzione Arabia Saudita, tentato dalle cifre di un contratto monstre.

Gli appassionati del grande calcio internazionale possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN accompagnati dalla telecronaca di Gabriele Giustiniani.

Ecco come Bordalás e Xavi, i due allenatori, dovrebbero approcciare il match. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Getafe (5-3-2): Soria, Damián, Alderete, Mitrovic, Domingos Duarte, Gastón, Maksimovic, Djené, Aleñá, Mayoral, Lozano;

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Araújo, Koundé, Christensen, Balde, Romeu, De Jong, Pedri, Raphinha, Gündogan, Lewandowski.

La valutazione dei bookmaker è molto chiara: i pronostici, inevitabilmente, sono tutti a favore dei blaugrana. La squadra di casa ha chiuso lo scorso campionato alla posizione numero 15.

Sta per ripartire anche la Serie A. La nuova stagione del nostro campionato prenderà il via tra pochi giorni, più precisamente il 19 agosto. Con un abbonamento a DAZN sarà possibile vedere tutte le partite in streaming, sempre in diretta, con dieci incontri su dieci trasmessi in ogni turno.

