GetResponse: e-mail marketing a partire da 11€

GetResponse è una tra le più importanti e note piattaforme di e-mail marketing, che offre diverse funzionai molto utili. La principale, ovviamente, è la possibilità di creare newsletter per potenziali clienti e partner, ma offre anche strumenti esclusivi come funnel di vendita (per monitorare l’e-commerce), un editor per siti web, landing page, webinar e inserzioni a pagamento. GetResponse offre un piano gratuito, con funzioni limitate, e due in formula abbonamento da 12 e 24 mesi. Selezionando questa seconda opzione, è possibile risparmiare fino al 30% di sconto (il più economico parte da 11 euro al mese) grazie alla promozione attualmente attiva.

Come abbiamo anticipato, GetResponse nasce per operare nel settore dell’e-mail marketing. Tra le opzioni disponibili c’è la possibilità di creare liste contatti e gestire il proprio database, importare una lista già esistente, integrare il proprio account con altri servizi. Le landing page, invece, sono già ottimizzate per la creazione e pubblicazione (senza hosting). Poi ci sono moduli, sondaggi personalizzati e legati ai social media.

Come pianificare una campagna con GetResponse?

Il procedimento è davvero semplice e intuitivo. GetResponse, infatti, mette a disposizione un editor newsletter con comoda funzione drag-and-drop e template pronti all’uso. In alternativa è possibile progettare il proprio template da zero con linguaggio HTML. Per rendere la tua campagna ancora più efficace puoi attivare le funzioni di autoresponder e autofunnel, strumento necessario per la sponsorizzazione e la vendita di prodotti online che consente anche di gestire e sviluppare l’andamento delle vendite.

Il prezzo è piuttosto vantaggioso e sono presenti diversi piani per adattarsi alle esigenze di tutti (la base è 1.000 contatti inclusi, ad eccezione del piano gratuito che ne offre 500). Sottoscrivendo un abbonamento 12 mesi, lo sconto sarà del 18%; mentre per un abbonamento a 24 mesi, l’offerta diventa ancora più vantaggiosa: fino al 30% di sconto.

