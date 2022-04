GetResponse, ottieni il 37% di sconto su tutti i piani

GetResponse è una delle più note piattaforme di e-mail marketing all-in-one. Il suo scopo principale è quello di creare liste e-mail automatiche (newsletter) per potenziali clienti e partner, ma GetResponse è molto di più. Fra le sue funzionalità esclusive troviamo, infatti, funnel di vendita per monitorare l’e-commerce, un editor per siti web, landing page, nonché la possibilità di realizzare webinar e inserzioni a pagamento. Tutto ciò è incluso sia nella versione free che nell’abbonamento a pagamento, in promozione con sconti fino al 37%.

GetResponse: funzionalità e vantaggi

Il punto focale di GetResponse è, ovviamente, la parte di e-mail marketing. Potrai creare liste di contatti per gestire il tuo database oppure importare una lista già esistente e anche integrare il tuo account con altri servizi. Per continuare a far crescere le tue liste contatti e mantenere sempre aggiornati i dati dei clienti, GetResponse mette a tua disposizione diversi strumenti, come landing page, moduli e sondaggi personalizzati, oppure legati ai social media.

Pianificare campagne via e-mail diventa semplicissimo. GetResponse offre un editor delle newsletter con funzione drag-and-drop e template pronti all’uso. In alternativa, potrai progettare il tuo template da zero oppure utilizzare un editor HTML. Fra le altre funzioni troviamo gli autoresponder, per comunicare automaticamente con i clienti, e Autofunnel, uno strumento all-in-one utile a pubblicizzare e vendere prodotti online, nonché di gestire e sviluppare l’andamento delle tue vendite. Un altro importante strumento è la landing page già ottimizzate alla conversione, che potrai creare e pubblicare a tuo piacimento senza dover acquistare un hosting separato.

GetResponse offre diversi piani di abbonamento, che si differenziano – oltre che per il costo – anche per funzionalità e contatti inclusi. A questa pagina potrai dare un occhiata ai vantaggi di ogni singolo piano e risparmiare al tempo stesso fino al 37% sull’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.