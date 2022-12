Come vedere Ghana-Uruguay in streaming

Ghana-Uruguay è un match decisivo per il passaggio agli ottavi di finale nei mondiali di calcio in Qatar. Si disputa alle ore 16:00 di venerdì 2 dicembre, in contemporanea all’altra sfida del gruppo H ovvero Corea del Sud-Portogallo. Le squadre scendono in campo nell’impianto Al Janoub Stadium di Al Wakrah. C’è la possibilità di vedere la partita in diretta streaming gratis, senza sottoscrizioni premium a pagamento né abbonamenti: l’intera competizione è infatti trasmessa in esclusiva dal servizio pubblico.

Ghana-Uruguay: guarda la partita in diretta streaming

Tutto ciò che bisogna fare è connettersi alla piattaforma RaiPlay con un dispositivo qualsiasi come smartphone, tablet, computer e televisori con collegamento Internet attivo. Se ci si trova a casa è inoltre possibile sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 1) oppure scegliere la risoluzione 4K (al numero 101) se l’apparecchio offre il supporto al nuovo standard HbbTV.

Solo una volta, nella storia, le due nazionali hanno incrociato i loro percorsi. È accaduto nel luglio 2010, in occasione dei mondiali disputati in Sudafrica, con l’incontro finito 1-1, segnarono Sulley Muntari e Diego Forlán. Questa volta, i sudamericani partono con il favore dei pronostici, ma la competizione ha già riservato parecchie sorprese e gli africani hanno già dimostrato di poter dire la loro nel torneo.

Riportiamo di seguito la classifica del gruppo H aggiornata dopo i primi due turni disputati.

Portogallo: 6 punti; Ghana: 3 punti; Corea del Sud: 1 punto; Uruguay: 1 punto.

Nessun problema per chi vuol guardare in streaming Ghana-Uruguay con telecronaca in italiano pur trovandosi all’estero. Non bisogna far altro che connettersi alla piattaforma RaiPlay attraverso il servizio NordVPN (in forte sconto) che assegna un indirizzo IP localizzato nel nostro paese utile per la visione.

