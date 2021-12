Gianac 3 in 1: ricarica PC, smartphone e accessori contemporaneamente

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è uno degli accessori per smartphone più economici e utili che puoi trovare in commercio. Si tratta del cavo di ricarica Gianac 3 in 1, un’ottima soluzione per caricare contemporaneamente tutti i tuoi dispositivi mobili, con una spesa di soli 6 euro su Amazon.

Cavo Giana 3 in 1: caratteristiche tecniche

La proposta di Gianac è in realtà un prodotto decisamente semplice, seppur curato nei minimi particolari. Parliamo sostanzialmente di un cavo con 4 diversi connettori: il primo naturalmente è il classico USB Type-A per la connessione all’alimentatore. Gli altri 3 invece sono dedicati ai dispositivi mobili e garantiscono una compatibilità universale. Troviamo, infatti, un connettore Type-C che consente di caricare i dispositivi mobili e accessori più recenti, dagli smartphone agli auricolari passando per i laptop. Non manca il connettore micro USB per i dispositivi Android e gli accessori come speaker Bluetooth. Chiude l’immancabile connettore Lightning per i dispositivi Apple. Questo ti consentirà di portare un unico cavo a prescindere dai dispositivi che deciderai di sfruttare.

Come premesso, però, si tratta di un cavo curato soprattutto dal punto di vista della qualità e della robustezza. Lo strato più esterno è realizzato in nylon intrecciato che garantisce la massima robustezza e resistenza all’usura. All’interno una rete metallica unita al foglio di alluminio fornisce la massima protezione per quelli che sono i cavi veri e propri. Per questi è stato utilizzato un rame di alta qualità per una conduzione ottimizzata. Questo risulta in un cavo piegabile a 90 gradi per ben 9000 volte secondo i test. Nel complesso un ottimo cavo dal punto di vista qualitativo, con una robustezza ed una versatilità davvero al top.

Grazie ad un’offerta a tempo, solo per poche ore, il cavo può essere acquistato su Amazon a soli 5,94 euro, un prezzo semplicemente irrisorio.