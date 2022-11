Come vedere Giappone-Costa Rica in streaming

Giappone-Costa Rica mette una di fronte all’altra due nazionali che hanno esordito ai mondiali di calcio in Qatar con risultati diametralmente opposti: gli asiatici battendo la Germania con grande sorpresa di tutti, gli americani crollando malamente sotto i colpi della Spagna. A ospitare il match è l’impianto Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan, con il fischio d’inizio in programma per le ore 11:00 di venerdì 27 novembre. C’è la possibilità di guardare la partita in diretta streaming gratis.

Giappone-Costa Rica: guarda la partita in diretta streaming

È infatti trasmessa dalla piattaforma RaiPlay (così come tutti gli incontri del torneo) accessibile liberamente da qualsiasi dispositivo come smartphone, tablet e computer, senza dimenticare ovviamente i televisori dotati di una connessione a Internet. Ancora, chi si trova a casa può sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 2), anche a risoluzione 4K se in possesso di un modello con HbbTV (al numero 101).

Nel corso della loro storia, le due nazionali hanno incrociato i loro percorsi in cinque occasioni, tra il 1995 e il 2018, sempre per sfide amichevoli. Il bilancio è nettamente a favore dei nipponici, con ben quattro vittorie e un pareggio. La formazione guidata dalle conoscenze italiane Yoshida e Nagatomo è parte favorita anche questa volta.

Ecco la classifica del gruppo E dopo il primo turno.

Spagna: 3 punti; Giappone: 3 punti; Germania: 0 punti; Costa Rica: 0 punti.

Chi si trova all’estero e desidera seguire Giappone-Costa Rica in diretta streaming con telecronaca in italiano lo può fare connettendosi a RaiPlay attraverso il servizio NordVPN (in forte sconto). In questo modo si ottiene un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, utile per la visione.

