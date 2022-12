Come vedere Giappone-Croazia in streaming

Giappone-Croazia promette grande spettacolo, qui è dove ti spieghiamo come puoi guardare la partita in diretta streaming gratis. L’ottavo di finale dei mondiali di calcio in Qatar mette di fronte la nazionale che ha dominato il gruppo E e la seconda classificata del girone F, in un confronto dall’esito difficilmente pronosticabile che assegna il passaggio ai quarti. A ospitare il match è l’impianto Al Janoub Stadium di Al-Wakrah, con il fischio d’inizio in programma per le ore 16:00 di lunedì 5 dicembre.

Giappone-Croazia: guarda la partita in diretta streaming

Essendo l’intero torneo un’esclusiva del servizio pubblico, non devi far altro che collegarti alla piattaforma RaiPlay, da qualsiasi dispositivo come smartphone, tablet, computer o televisori connessi a Internet. Non servono abbonamenti né sottoscrizioni a pagamento. Da casa è inoltre possibil sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 1). Coloro in possesso di un apparecchio HbbTV trovano la versione in formato 4K al numero 101.

In passato, nel corso della loro storia, le due nazionali si sono sfidate in tre occasioni: per la Kirin Japan Cup nel 1997, poi per le edizioni Francia 1998 e Germania 2006 dei mondiali. Il bilancio è in perfetto equilibrio, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta a testa. A questo giro, la squadra capitanata da Luka Modrić (vicecampione in carica) parte con il favore dei pronostici, ma la formazione nipponica ha già dimostrato di poter mettere in ginocchio chiunque, come avvenuto con Germania e Spagna.

L’ottavo di finale tra Giappone e Croazia può essere seguito in diretta streaming, gratis e con telecronaca in italiano, anche da chi si trova all’estero. Tutto ciò che bisogna fare è connettersi alla piattaforma RaiPlay attraverso il servizio NordVPN (in forte sconto) che assegna un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, utile per la visione.

