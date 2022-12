Come vedere Giappone-Spagna in streaming

Giappone-Spagna è la sfida tra le nazionali che guidano il gruppo E nei mondiali di calcio in Qatar, decisiva per la qualificazione. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:00 di giovedì 1 dicembre, nello Stadio Internazionale Khalifa della capitale Doha. In contemporanea va in scena l’altro match del girone, quello che vede Costa Rica e Germania contendersi gli ultimi punti in palio per la qualificazione e il passaggio agli ottavi di finale. Ecco come puoi vedere la partita in diretta streaming gratis: non servono sottoscrizioni premium a pagamento né abbonamenti.

Giappone-Spagna: guarda la partita in diretta streaming

Non devi far altro che connetterti alla piattaforma RaiPlay, accessibile da qualsiasi dispositivo come smartphone, tablet e computer, senza dimenticare le TV connesse a Internet. Il servizio pubblico detiene infatti l’esclusiva per tutti i 64 match della competizione. Chi si trova a casa può inoltre sintonizzare il televisore su Rai Sport o, volendo gustare la risoluzione 4K, sul canale 101 se in possesso di un apparecchio compatibile con lo standard HbbTV.

Curiosamente in passato, nella loro storia, le nazionali si sono incontrate in una sola occasione: è accaduto nel 2001 per un’amichevole. Allora fu la formazione europea a vincere, di misura, con un 1-0.

Questa la classifica del gruppo E dopo i primi due turni.

Spagna: 4 punti; Giappone: 3 punti; Costa Rica: 1 punto; Germania: 1 punto.

Chi dall’estero vuol vedere Giappone-Spagna in diretta e con telecronaca in italiano lo può gare senza problemi, semplicemente connettendosi a RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto). Si ottiene così l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese, utile per lo streaming.

