Giga per l'Europa a volontà con la nuova offerta di Iliad

La navigazione in Internet all’interno dell’Unione europea avviene tramite i Giga dedicati in roaming inclusi in tutte le offerte di telefonia mobile. In genere il traffico dati a disposizione è nell’ordine dei 5, 6 Giga, una quantità che è sufficiente per un viaggio classico di 3, 4 o 5 giorni. Le cose iniziano a cambiare d’estate, quando molti italiani scelgono di trascorrere anche più di una settimana all’estero. In questo caso, i Giga disponibili nella stragrande maggioranza delle offerte potrebbero non essere sufficienti.

Ed è qui che si inserisce la nuova offerta di Iliad Giga 200, che oltre a offrire 200 Giga in 5G per navigare alla massima velocità in Italia include anche la bellezza di 13 Giga per usare Internet all’interno dell’Ue. Si tratta di un valore doppio rispetto a quanto fanno le altre compagnie telefoniche, un traffico più che sufficiente per una vacanza di 10 o 14 giorni.

I dettagli dell’offerta Giga 200

Con Giga 200 di Iliad si ottengono 200 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati verso tutti, più 13 Giga dedicati in roaming a 9,99 euro al mese. Come da tradizione Iliad, il prezzo dell’offerta è da considerarsi per sempre, dal momento che non vengono applicate rimodulazioni di sorta nel corso del tempo come succede invece con altri operatori di telefonia mobile.

Inclusi nell’offerta vi sono anche i servizi Mi richiami, Nessuno scatto alla risposta, Controllo del credito residuo, Portabilità del numero e Segreteria telefonica. Tra le altre cose sono presenti anche la tecnologia VoLTE e la navigazione in hotspot, quest’ultima utile per condividere i dati mobili della propria offerta per collegarsi a Internet su un altro dispositivo come un PC, un tablet o un altro smartphone.

L’offerta Giga 200 è disponibile per un periodo di tempo limitato, con un costo di attivazione pari a 9,99 euro una tantum (pagamento richiesto una sola volta, ndr).