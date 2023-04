Giga Green: ecco il programma GRATIS di Very

L’operatore low-cost di WINDTRE, Very, ha lanciato da qualche settimane il suo programma Giga Green, un’iniziativa che trasforma il bundle dati inutilizzato in esclusivi vantaggi per te e per l’ambiente.

Scopri come funziona l’iniziativa facendo click sul bottone qui sotto:

Giga Green: il programma gratuito di Very con il pollice verde

Giga Green è un programma GRATIS pensato da VeryMobile per i suoi clienti vecchi e nuovi che permette loro di usufruire di alcuni vantaggi. In pratica, ogni Giga non utilizzato servirà per accumulare punti da utilizzare direttamente nell’app Very.

Con quest’iniziativa è possibile sostenere alcuni progetti per la tutela dell’ambiente nel nostro territorio. Queste azioni green permettono di pulire spiagge e fondali e di aiutare nella riforestazione di alcune aree colpite da calamità naturali. Oltre a questo, grazie ai Giga accumulati è possibile usufruire di alcuni sconti, coupon e bonus per acquistare prodotti da aziende partner che sono state selezionate dal gestore perché hanno un occhio a riguardo verso l’ambiente.

La meccanica di questa iniziativa è davvero molto semplice. Ogni Giga accumulato verrà visualizzato nella sezione Giga Green dell’app Very disponibile sia su Play Store sia sull’App Store di Apple.

Maggiori dettagli

Per avere maggiori informazioni a riguardo è possibile scorrere fino alla fine della pagina web che trovate su questo link. Nell’applicazione sono a vostra disposizione anche numerosi sconti e coupon da usufruire ONLINE e nei negozi fisici.

