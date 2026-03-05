Giga illimitati ovunque nel mondo con Saily eSIM: 10% di sconto EXTRA

Non restare mai senza Giga in viaggio: grazie al nostro codice promo esclusivo, puoi ottenere uno sconto del 10% sull’acquisto del piano Ultra di Saily, l’eSIM realizzata dai creatori di NordVPN che ti permette di avere Giga illimitati ovunque nel mondo senza la paura di pagare costi extra.

Saily eSIM, sconto del 10% con coupon

Saily è una piattaforma eSIM pensata per chi viaggia spesso, specialmente fuori dai confini europei dove il classico roaming non funziona. Ci sono tantissimi piani tra cui scegliere: da 1 Giga a Giga illimitati, con prezzi che partono da soli 2,99 dollari al mese. Sono disponibili eSIM per oltre 200 destinazioni al mondo.

L’eSIM di Saily è pronta all’uso: si attiva una volta che raggiungi la destinazione, oppure entro 30 giorni dall’acquisto. Inoltre, è uno tra i pochi servizi che ti permette di aggiungere più destinazioni installando una sola eSIM. La soluzione ideale per chi si sposta tra più Paesi, ma anche per gli scali intermedi in caso di viaggi lunghi.

Utile il servizio di assistenza clienti via chat disponibile 24 ore su 24: in caso di problemi, ci sarà sempre un esperto pronto ad aiutarti. Inserendo il codice promo PUNTO10 in fase di acquisto, potrai risparmiare sul piano Saily Ultra. Cosa include?

Con Saily Ultra avrai a disposizione una eSIM con Giga internazionali illimitati, 8% di cashback in crediti Saily e altri vantaggi premium esclusivi, come benefit per volo in ritardo, buoni Uber, abbonamento a NordVPN e Incogni, assistenza prioritaria e protezione web. Il costo è di 59,99 dollari al mese, ma con il nostro codice promo PUNTO10 risparmi subito il 10%: approfittane collegandoti alla pagina ufficiale di Saily eSIM.