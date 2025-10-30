 Giga in Europa a volontà: Iliad riscrive le regole con la sua offerta
L'ultima offerta Iliad Top 250 Plus include 25 Giga extra da usare nei Paesi appartenenti all'Unione europea.
In Italia ci sono sempre più persone che amano viaggiare, soprattutto tra le nuove generazioni, spesso e volentieri però i Giga della propria offerta mobile si rivelano insufficienti durante una vacanza in Europa. Nella maggior parte dei casi, infatti, le compagnie non offrono più di 7-8 Giga, traffico che tende a esaurirsi dopo neanche una settimana.

Esistono però delle eccezioni. Una di queste porta direttamente a Iliad e alla sua ultima offerta Top 250 Plus, che include 25 Giga extra da utilizzare nei Paesi dell’Unione europea. Si tratta di un salto in avanti notevole, soprattutto se si confronta questo numero con quello proposto dalla concorrenza.

Top 250 Plus è attivabile online fino al 13 novembre e offre 250 Giga in 5G più minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia al prezzo di 9,99 euro al mese per sempre. Per quanto riguarda invece i costi di attivazione, la compagnia telefonica francese richiede un contributo di 9,99 euro una tantum (una sola volta, ndr).

iliad top 250 plus fino al 13 novembre

Cosa include Top 250 Plus

L’offerta Top 250 Plus di Iliad include 250 Giga in 4G/4G+ e 5G, con quest’ultimo disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad. Una volta che si superano i 250 Giga mensili, è possibile continuare a navigare a 0,90 euro ogni 100 MB previo espresso consenso.

Ai 250 Giga si aggiungono minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia. Inoltre, grazie all’offerta Iliad gli utenti possono beneficiare anche di minuti illimitati verso più di 60 Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Cina, Regno Unito, Svizzera, Romania, Bulgaria, Brasile e Perù.

Ci sono poi i già citati 25 Giga dedicati in Europa. Alla lista dei Paesi inclusi in roaming appartengono anche le Antille francesi, la Guyana francese e Saint-Pierre e Miquelon.

Infine, tra i servizi inclusi nell’offerta rientrano la navigazione in hotspot, la tecnologia VoLTE e la segreteria telefonica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 ott 2025

Federico Pisanu
