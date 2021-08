Gioca al massimo con il monitor LG UltraGear al prezzo più basso di sempre

Se sei alla ricerca di un buon monitor da gaming, ma estremamente versatile e a buon prezzo, abbiamo un gran prodotto al minimo storico da suggerirti. Stiamo parlando dell’LG UltraGear 24GN600 che, a meno di 200 euro, offre un display per giocatori competitivi, ma adatto ad ogni circostanza.

Monitor gaming LG UltraGear 24GN600: caratteristiche tecniche

Il pannello, infatti, è un 24 pollici Full HD con tecnologia IPS in grado di coprire il 99% dello spazio sRGB. Questo offre un’ottima fedeltà cromatica ed un angolo di visione da ben 178 gradi. Non mancano alcune feature a protezione della vista come il Flicker Safe ed il Low Blue Light che riduce drasticamente la luce blu che affatica gli occhi. Un prodotto quindi pensato per i giocatori, ma che si adatta alla perfezione anche per lunghe sessioni di lavoro. Naturalmente però, lo schermo offre un ventaglio di funzionalità dedicate ai giocatori più esigenti, a partire dal refresh rate da 144Hz. A questo si affianca un tempo di risposta di soli 1ms, per immagini fluide e prive di qualsiasi effetto “ghosting”.

A supportare le performance di alto livello, ci pensa il FreeSync di AMD che grazie alla sincronizzazione verticale dei fotogrammi, elimina i fastidiosi effetti di tearing e stuttering. Per chi invece possedesse una scheda video Nvidia nessun problema, il monitor è certificato G-Sync Compatible per fruire della sincronizzazione anche con la serie GeForce. Chiude una connettività piuttosto essenziale, ma completa, con due porte HDMI ed una DisplayPort, oltre al tradizionale jack da 3,5mm per la connessione di cuffie o altoparlanti.

Grazie ad uno sconto del 31%, il monitor è acquistabile su Amazon a soli 171,90 euro, prezzo più basso mai registrato, per un risparmio di ben 77 euro sul prezzo di listino.