Gioca senza limiti: con NordVPN puoi accedere ad ogni server

NordVPN può diventare il tuo alleato più importante per garantirti partite di gaming online divertenti, senza problemi e soprattutto senza limitazioni. L’utilizzo della rete virtuale privata è forse sottovalutato, ma siamo qui a spiegarti in che modo può aiutarti a migliorare la tua esperienza di gioco online, evitando tutte quelle problematiche che possono di tanto in tanto capitare, anche a livello di sicurezza.

Prima di proseguire, ti segnaliamo che puoi abbonarti al piano di 2 anni con il 71% di sconto e 3 mesi aggiuntivi gratis, insieme ad una garanzia di rimborso fino a 30 giorni.

NordVPN: tutti i vantaggi per il gaming online

NordVPN ti permette di accedere a ogni server mentre ti garantisce la massima sicurezza durante le tue partite online. Con oltre 6400 server ultraveloci dislocati in 111 paesi, NordVPN è la VPN più veloce disponibile per il gaming, per una connessione sempre stabile e a bassa latenza, requisiti fondamentali per il multiplayer.

Questo servizio si contraddistingue inoltre per una particolare funzione dedicata chiamata Meshnet, utile per creare reti virtuali online per giocare in modalità LAN con amici, garantendo allo stesso tempo sicurezza e privacy. Grazie a questa feature tu e i tuoi amici potrete aggirare le limitazioni di larghezza di banda imposte dai fornitori di servizi internet, che spesso si rivelano un brutto collo di bottiglia durante le partite più prolungate.

E con NordVPN puoi essere sicuro di un supporto universale con compatibilità garantita con Windows, Linux, macOS, iOS, Android e Android TV mentre per quanto riguarda le console è possibile installare NordVPN direttamente sul router in modo che tutti i dispositivi connessi, incluse appunto console Nintendo, Xbox e PlayStation, siano automaticamente protetti.

Infine, con una VPN di questo calibro hai anche una protezione contro gli attacchi DDoS e altre possibili limitazioni. Insomma, un alleato da non sottovalutare: approfitta adesso del 71% di sconto e dei 3 mesi aggiuntivi gratis sul piano di 2 anni. Hai la garanzia di rimborso fino a 30 giorni.