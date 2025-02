Giocatori di Roblox sotto attacco: aumentano i pericoli sulla piattaforma

La piattaforma Roblox nel 2024 è stata protagonista di 1.612.921 tentativi di attacco ai suoi giocatori. Questo dato, registrato dai tecnici di Kaspersky, rivela quanto la piattaforma di gioco online sia particolarmente pericolosa dall’ultimo anno, incluso l’inizio del 2025. La gravità della situazione è maggiore se si pensa che i destinatari degli attacchi e delle truffe sono per lo più bambini e giovanissimi.

“Dato che molti giocatori cercano di personalizzare la propria esperienza, spesso scaricano file dannosi senza accorgersene, compromettendo così la loro sicurezza”, spiegano gli esperti. Da una parte, questa piattaforma stimola la creatività dei bambini, che possono così creare contenuti personalizzati. Dall’altra, espone i giocatori a potenziali attacchi informatici e truffe online.

I ricercatori di Kaspersky hanno precisato: “La grande popolarità di Roblox tra i più piccoli lo ha trasformato in un terreno fertile per i cybercriminali, che nascondono i malware sotto forma di mod, cheat o generatori della valuta di gioco gratuita”. Quindi sono diverse le tecniche di attacco sfruttate dai criminali del web su questa piattaforma. Vediamole meglio nello specifico.

Roblox: le tecniche di attacco più utilizzate

I criminali amano Roblox perché permette loro di attaccare indisturbati un target di utenti particolarmente sensibile alle loro tecniche. Queste prevedono differenti stratagemmi per finalizzare gli obiettivi. Nello specifico, tra le più utilizzate c’è la diffusione di malware attraverso mod e cheat.

I giocatori più giovani, credendo di ottenere strumenti innocui per la personalizzazione della loro esperienza sulla piattaforma, si affidano a queste possibilità spesso gratuite che però veicolano gravi infezioni malware in grado di rubare dati sensibili, denaro e molto altro ancora.

Un’altra tra le tecniche più utilizzate per diffondere pericolose truffe è quella della valuta virtuale. I criminali diffondono tool multipiattaforma fake che garantiscono l’ottenimento di Robux (la valuta del gioco) gratuitamente. A questo sono spesso associati falsi questionari che promettono la vincita di ulteriori premi come iPhone, PlayStation e altri dispositivi costosi, come le recenti email phishing che sfruttano TEMU.

“Promuovendo una maggiore consapevolezza, utilizzando soluzioni affidabili e insegnando pratiche di base come l’autenticazione a due fattori, possiamo creare un ambiente digitale più sicuro, dove i più piccoli possano divertirsi con i loro giochi preferiti senza rischiare di essere vittime di truffe”, ha consigliato Vasily Kolesnikov, Security Expert di Kaspersky.