 Hai scaricato uno di questi giochi da Steam? L'FBI ti sta cercando
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Hai scaricato uno di questi giochi da Steam? L'FBI ti sta cercando

La Seattle Divisione dell'FBI è alla ricerca dei giocatori che hanno scaricato questi titoli da Steam: sono potenziali vittime di malware.
Hai scaricato uno di questi giochi da Steam? L'FBI ti sta cercando
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La Seattle Divisione dell'FBI è alla ricerca dei giocatori che hanno scaricato questi titoli da Steam: sono potenziali vittime di malware.
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No, nessun rischio di essere arrestati, gli agenti FBI non busseranno alla vostra porta se lo avete fatto. L’agenzia federale ha però lanciato un appello rivolto a tutti coloro che hanno scaricato alcuni giochi distribuiti legalmente su Steam nel corso degli ultimi due anni, ma contenenti pericolosi malware. Le potenziali vittime sono chiamate a compilare un modulo fornendo una serie di dettagli e informazioni, per collaborare a un’indagine.

FBI e malware su Steam: aperta un’indagine

Vediamo quali sono i titoli in questione, distribuiti con al loro interno del codice malevolo nel periodo compreso tra maggio 2024 e gennaio 2026. Ecco l’elenco.

  • BlockBlasters;
  • Chemia;
  • Dashverse (o DashFPS);
  • Lampy;
  • Lunara;
  • PirateFi;
  • Tokenova.

Uno screenshot per il gameplay di BlockBlasters

Stando alla ricostruzione fornita, tutti i giochi sono stati pubblicati dallo stesso sviluppatore con un intento ben preciso: truffare chi li installa. Non sono stati forniti dettagli approfonditi sulla tipologia di raggiro, ma si tratta con tutta probabilità di qualche metodo che fa leva su transazioni e pagamenti richiesti anche al di fuori del gameplay, talvolta in criptovalute.

Una delle domande poste è infatti Dopo aver scaricato il gioco, hai inviato, perso e/o subito furti di denaro?. Né l’FBI né Valve, che gestisce Steam, al momento hanno rilasciato dichiarazioni o chiarimenti sulla vicenda. L’agenzia americana sottolinea di essere obbligata a identificare le vittime dei reati federali sui quali indaga, ma che le loro risposte sono volontarie. A chi sceglierà di partecipare è garantita la massima riservatezza.

Uno screenshot per il gioco Lampy su Steam

Curiosamente, uno dei giochi elencati potrebbe essere ancora presente su Steam. Si tratta di Lampy (qui sopra uno screenshot), disponibile in download gratuito con formula free-to-play. Utilizzare il condizionale è d’obbligo, perché non ci sono elementi sufficienti per capire se si tratta effettivamente di questo titolo o di uno con lo stesso nome, ma già rimosso dal marketplace. Considerando la situazione, si sconsiglia fortemente di scaricarlo e installarlo.

Fonte: FBI

Pubblicato il 13 mar 2026

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Cristiano Ghidotti
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13 mar 2026
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