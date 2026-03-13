Hai scaricato uno di questi giochi da Steam? L'FBI ti sta cercando

No, nessun rischio di essere arrestati, gli agenti FBI non busseranno alla vostra porta se lo avete fatto. L’agenzia federale ha però lanciato un appello rivolto a tutti coloro che hanno scaricato alcuni giochi distribuiti legalmente su Steam nel corso degli ultimi due anni, ma contenenti pericolosi malware. Le potenziali vittime sono chiamate a compilare un modulo fornendo una serie di dettagli e informazioni, per collaborare a un’indagine.

FBI e malware su Steam: aperta un’indagine

Vediamo quali sono i titoli in questione, distribuiti con al loro interno del codice malevolo nel periodo compreso tra maggio 2024 e gennaio 2026. Ecco l’elenco.

BlockBlasters;

Chemia;

Dashverse (o DashFPS);

Lampy;

Lunara;

PirateFi;

Tokenova.

Stando alla ricostruzione fornita, tutti i giochi sono stati pubblicati dallo stesso sviluppatore con un intento ben preciso: truffare chi li installa. Non sono stati forniti dettagli approfonditi sulla tipologia di raggiro, ma si tratta con tutta probabilità di qualche metodo che fa leva su transazioni e pagamenti richiesti anche al di fuori del gameplay, talvolta in criptovalute.

Una delle domande poste è infatti Dopo aver scaricato il gioco, hai inviato, perso e/o subito furti di denaro? . Né l’FBI né Valve, che gestisce Steam, al momento hanno rilasciato dichiarazioni o chiarimenti sulla vicenda. L’agenzia americana sottolinea di essere obbligata a identificare le vittime dei reati federali sui quali indaga, ma che le loro risposte sono volontarie. A chi sceglierà di partecipare è garantita la massima riservatezza.

Curiosamente, uno dei giochi elencati potrebbe essere ancora presente su Steam. Si tratta di Lampy (qui sopra uno screenshot), disponibile in download gratuito con formula free-to-play. Utilizzare il condizionale è d’obbligo, perché non ci sono elementi sufficienti per capire se si tratta effettivamente di questo titolo o di uno con lo stesso nome, ma già rimosso dal marketplace. Considerando la situazione, si sconsiglia fortemente di scaricarlo e installarlo.