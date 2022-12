Il gioco di LEGO oggi è gratis: scaricalo subito

Vale la pena segnalare il gioco gratis di oggi proposto da Epic Games Store: si tratta di LEGO Builder’s Journey e consigliamo a tutti di dargli un’opportunità. È un puzzlegame geometrico, il passatempo perfetto per trascorrere qualche ora di relax (e concentrazione) durante le festività natalizie ormai alle porte.

Il gioco LEGO Builder’s Journey è gratis

Il gameplay si basa sulla risoluzione di enigmi e sfide ambientate in un mondo tutto fatto a mattoncini, con visuale isometrica e atmosfera decisamente azzeccata. Sui computer che offrono il supporto alla tecnologia, il ray tracing regala scorci davvero evocativi. Azzeccati anche la colonna sonora e il sistema di controllo, più che convincente la fisica. Di seguito è possibile dare uno sguardo al trailer dedicato alle versioni PlayStation (ricordiamo che quella gratuita è per PC).

Questi, invece, i requisiti minimi e consigliati richiesti per l’esecuzione del titolo.

Minimi: Windows 10, Intel Core i5-3570K, 8 GB d RAM, 2 GB di spazio libero, DirectX 10 e GeForce GTX 960;

consigliati: Windows 10, Intel Core i7-980, 16 GB di EAM, 4 GB di spazio libero, DirectX 11 e GeForce RTX 2060.

Il gioco LEGO Builder’s Journey può essere aggiunto a costo zero alla propria libreria, scaricato e installato in modo completamente gratuito, semplicemente collegandosi alla scheda su Epic Games Store. C’è tempo per farlo fino a prima delle ore 17:00 di domani, giovedì 22 dicembre, dopodiché tornerà in vendita al prezzo di listino pari a 16,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.