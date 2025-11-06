Gioco in streaming su PS Portal: è il giorno del cloud gaming

Sony porta oggi il cloud gaming su PlayStation Portal (è in sconto su Amazon) per tutti gli abbonati PS Plus Premium. La fase di test è terminata: chi ha l’abbonamento può giocare ai titoli in streaming sulla versione portatile della console.

Cloud gaming per tutti su PlayStation Portal

Ci sono già migliaia di giochi del catalogo PS5 compatibili con questa modalità, inclusi ASTRO BOT, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Ghost of Yotei, Grand Theft Auto V e Resident Evil 4. A questi se ne aggiungono altre centinaia classici come Cyberpunk 2077, God of War Ragnarok, Hogwarts Legacy, Sword of the Sea e The Last of Us Parte II Remastered. L’elenco completo è disponibile sul sito ufficiale.

Nell’annunciare la novità, Sony sottolinea come il cloud gaming abiliti nuovi modi di giocare. Ad esempio, permette di farlo accanto a un amico che usa la tua PS5 con un account diverso oppure per riprodurre in streaming il tuo gioco preferito mentre qualcun altro guarda un film sulla console . Ancora, semplifica l’uso dei giochi per PS5 mentre sei in giro, in hotel, al bar, a casa di un amico o in qualsiasi altro luogo con una connessione Wi-Fi a Internet ad alta velocità, poiché ti permette di continuare a giocare anche quando la console PS5 è spenta o è utilizzata da un altro account .

È troppo presto per dire se il mondo videoludico è davvero pronto per il gioco in streaming, ma sappiamo che anche Microsoft con la sua piattaforma Xbox si è già mossa in questa direzione. Per quanto riguarda invece PlayStation Portal, lanciato nel 2023 e inizialmente accolto un po’ con freddezza, il dispositivo è stato a lungo sold out su Amazon, mentre in questo momento lo si trova addirittura in offerta.