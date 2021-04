Giornata della Terra: Facebook a Emissioni Zero

Otto miliardi di dollari investiti, 63 progetti eolici e solari in essere, decine di migliaia di posti di lavoro creati: così Facebook celebra la Giornata Mondiale della Terra, enunciando quelli che sono stati i traguardi conseguiti dal proprio gruppo in questo sforzo di sostenibilità che in parte è necessità collettiva ed in parte è virtuoso investimento sui valori del brand.

Facebook per la Giornata della Terra

Il progetto non è recente: da ben 10 anni Facebook ha intrapreso questa strada, arrivando poco alla volta ad abbattere l’impatto ambientale delle proprie attività fino a raggiungere l’ambito “emissioni zero” grazie alla copertura con fonti rinnovabili del 100% delle proprie attività:

Negli ultimi tre anni, l’azienda ha ridotto del 93% le emissioni di gas serra, superando abbondantemente l’obiettivo del 75% che si era prefissata in precedenza. Questi obiettivi erano stati fissati nel 2018 e oggi Facebook è tra i principali acquirenti aziendali di energie rinnovabili e ha sottoscritto contratti per oltre 6 gigawatt di energia eolica e solare in 18 stati e 5 Paesi.

La sensibilità degli utenti nei confronti della sostenibilità ambientale è confermata da un sondaggio condotto dal gruppo, che vede anche in Italia un’alta attenzione al tema da parte del pubblico.

Una sensibilità che in Facebook è corroborata dalle attività poste in essere, a dimostrazione di una maturata sensibilità da parte dei grandi gruppi che, operando massivamente su datacenter fortemente energivori, hanno chiaramente il dovere etico di limitare il proprio impatto su un pianeta già eccessivamente messo alla prova.