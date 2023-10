Giorno dei single, offerte per voi: Windows e e Office 2021 in sconto

L’11 novembre potrebbe essere lontano, ma per milioni di acquirenti in tutto il mondo non è troppo presto per iniziare a pianificare quella che probabilmente sarà la più grande svendita online. La svendita del Singles’ Day, nota anche come 11.11, è diventata il più grande festival delle svendite nel mondo dello shopping. Gli sconti dell’11.11 non si limitano ai prezzi visualizzati. Se stai cercando un modo per portare la tua produttività al livello successivo, Microsoft Office è la piattaforma che ti aiuta e Godeal24 offre la vendita dell’11.11 più economica su tutti i prodotti Microsoft – così potrai aumentare la tua produttività e sfruttare i vantaggi di Windows e Office ufficiali e originali.

Si tratta di un’enorme promozione con enormi sconti su tutti i più diffusi software per PC. Entrambe le versioni per PC e Mac di Office 2021 sono disponibili a un prezzo incredibilmente basso. Gli utenti PC riceveranno Office 2021 Professional a 25,11€, mentre l’offerta Mac si applica all’edizione 2021 Home & Business per Mac a 36,66€. In alternativa, se hai bisogno di Office e Windows 11, puoi acquistare un pacchetto di Office 2021 Pro e Windows 11 Pro per 36,59 €: acquistalo una volta e avrai accesso per sempre a tutte le app Microsoft essenziali senza fastidiose tariffe mensili. L’acquisto di Windows 11 Pro a vita costa 12,11€. Non ci sono rischi potenziali da mettere in conto: perdere questa opportunità ti farà pentire di aver sprecato l’occasione della giornata!

Il Carnevale del doppio 11: goditi offerte esclusive!

Ovviamente costa di meno comprare pacchetti multipli!

Ottieni oggi il bundle più conveniente! (codice coupon “SGO62”)

Offerte che ti lasceranno a bocca aperta: assolutamente dei grandi affari!

Oltre il 50% di sconto su altri Windows e Office! (codice coupon “SGO50”)

Utili software per computer:

>> Altri strumenti software

Godeal24 conosce la “storia” di ogni licenza che vende e gli utenti possono utilizzarle senza problemi. Per questo motivo le licenze acquistabili su Godeal24 sono “lifetime”, ovvero possono essere utilizzate senza restrizioni: il sistema operativo sarà aggiornato e supportato da Microsoft per tutta la sua vita.

Come si paga?

Vai alla pagina di pagamento, continua come ospite (o crea un nuovo account), quindi compila “Dati di fatturazione”.

Seleziona “CWALLETCO”, quindi fai clic su “Continua”

Controlla il tuo ordine e fai clic su “Effettua ordine”.

Approderai su questa pagina: fai clic su “Scegli i metodi di pagamento”.

A questo punto puoi ad esempio scegliere di utilizzare PayPal per completare il pagamento.

Informazioni su Godeal24

L’affidabilità di Godeal24 si riflette pienamente nella buona reputazione online di cui gode e nelle numerose recensioni positive su TrustPilot, dove l’azienda viene valutata “eccellente e ottima” nel 98% delle recensioni. Merito della qualità dell’esperienza d’acquisto e dei tanti vantaggi offerti dallo store: oltre alla possibilità di scegliere tra tanti prodotti originali con sconti fino al 90%, la consegna digitale ti permetterà di ricevere il tuo software direttamente su il tuo indirizzo email entro pochi secondi dall’acquisto. È un metodo di consegna molto conveniente per l’acquirente.

Godeal24 promette di offrire supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e servizio post-vendita a vita e che potrai utilizzare il prodotto senza problemi!

Contatta Godeal24: service@godeal24.com

In collaborazione con GoDeal24