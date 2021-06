Giradischi compatto con Bluetooth: usa questo coupon sconto

Si chiama i-box Midwest e non è il solito giradischi: perfetto per chi ha poco spazio, ma non vuole rinunciare al fascino della musica in vinile (o per chi cerca un oggetto di design), è caratterizzato da un design compatto e ricercato, offrendo al tempo stesso alcune tecnologie avanzate come il supporto allo streaming via Bluetooth. A renderlo ancora più interessante oggi è il coupon sconto proposto da Amazon.

Vintage e moderno: il giradischi compatto di i-box con Bluetooth

Legge dischi a 33, 45 e 78 giri. Integra inoltre un altoparlante BT rimovibile che all'occorrenza può essere staccato e portato con sé per fungere da speaker a cui collegare lo smartphone o il tablet.

Presenti inoltre un'uscita RCA/fono e un ingresso ausiliario. Per tutte le altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

È possibile acquistare il giradischi compatto e Bluetooth di i-box al prezzo di soli 62,99 euro, approfittando del coupon sconto disponibile oggi. La consegna è immediata, con spedizione gratuita curata direttamente da Amazon.