Mouse wireless a 7,49 €: SUPER OCCASIONE su Amazon

Via l'ingombro dei cavi dalla scrivania con questo mouse senza fili, proposto oggi in doppio sconto su Amazon con un'offerta lampo davvero ghiotta. Costa poco, anzi pochissimo, ma in cambio offre un design studiato in modo da risultare ergonomico e una precisione elevata nel rilevare i movimenti, merito dell'integrazione di un sensore ottico da 1.600 dpi.

Questo mouse wireless è praticamente regalato

La connessione avviene in modalità wireless, con il ricevitore “nano” in dotazione che è sufficiente inserire in una porta USB del computer o del dispositivo associato. L'alimentazione avviene con una batteria AA, con autonomia molto elevata. Il suo spessore ridotto lo rende ideale anche per il trasporto nello zaino o nella custodia del laptop. Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Il mouse wireless di Cimetech è acquistabile oggi al prezzo di soli 7,49 euro approfittando dell'offerta lampo su Amazon e del coupon sconto per un'ulteriore riduzione del 10%.