Blackview Tab8: il tablet Android è ottimo, il prezzo anche

A differenza di altri modelli economici, Blackview Tab8 non è il solito tablet Android low cost: le sue caratteristiche sono di tutto rispetto, così come la qualità dell'esperienza fornita. A renderlo ancora migliore, oggi, la possibilità di approfittare di uno sconto del 20% sul prezzo di listino grazie all'offerta lampo proposta da Amazon.

Tablet Android in sconto: l'offerta lampo su Blackview Tab8

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche integrate: display da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, processore octa core, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile con altri 128 GB), slot dual SIM per la connettività mobile, WiFi, Bluetooth, fotocamere da 13 e 5 megapixel, batteria da 6.580 mAh con porta USB-C per la ricarica. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi è possibile allungare le mani su Blackview Tab8 al prezzo di soli 127,99 euro invece di 159,99 euro come da listino. Trattandosi di un'offerta lampo su Amazon, rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione: gli interessati non perdano tempo.