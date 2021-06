Laptop Windows 10 a 224 €: che offerta su Amazon

Le recensioni di chi ha già avuto modo di acquistarlo e metterlo alla prova parlano chiaro: 4,6/5 stelle attribuite dai clienti Amazon per il laptop da 13,3 pollici di Jumper (modello ‎EZbook X3) proposto oggi in forte sconto sullo store, con spedizione immediata e gratuita.

Jumper ‎EZbook X3: laptop a un SUPER PREZZO su Amazon

A livello di specifiche tecniche il portatile integra un display IPS da 13,3 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con SSD), porte USB 2.0 e 3.0, WiFi, Bluetooth e batteria da 34,6 Wh. C'è tutto ciò che serve per la navigazione, per l'intrattenimento multimediale e per gestire le operazioni base della produttività. Ulteriori informazioni nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato su Jumper ‎EZbook X3 è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft. prezzo di soli 223,99 euro grazie all'offerta lampo proposta in questo momento su Amazon, valida solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.