Netgear Nighthawk, Wifi di LUSSO alla portata di tutti

Un'altra storia, un'altra dimensione: quella del Wifi6, per una copertura fino a 1,8Gbps e la possibilità di gestire con massima efficienza tutti i dispositivi connessi di casa. Netgear Nighthawk è un non-plus-ultra che vien via con il 39% di sconto, creando quindi una incredibile opportunità per chiunque sia pronto ad intasare la propria rete con streaming, gaming multiplayer, videoconferenze, corsi online e download massivi. Solo 199,99 euro contro un prezzo precedente di 329,99 euro, dunque oltre 130 euro di risparmio per andare a tutta velocità.

Netgear Nighthawk

Il router ha una caratteristica ulteriore: può fungere da modem 4G, creando dunque anche una connessione di backup quando la linea fissa vive temporanei problemi: funziona con qualsiasi operatore e non richiede particolari configurazioni. Le specifiche elencano processore quad core da 1,8 GHz, OFDMA, MU-MIMO, 1024 QAM e Beamforming, con supporto al protocollo WPA3 e accesso Wifi guest e VPN.

4 porte LAN disponibili sul retro, due le antenne dislocate sui lati: larghezza di banda pari a 1000 Mbps e app Nighthawk per gestire semplicemente tutti i parametri e misurare la velocità di banda disponibile. Un non-plus-ultra, insomma. Ma quando lo sconto è del 39%, anche un non-plus-ultra può diventare un lusso alla portata di tutti.