Pendrive 128GB 3 in 1 con adattatore USB-C in offerta

Oggi vi proponiamo un’ulteriore chiavetta USB caratterizzata non solo dall’ottima capienza, ma anche e soprattutto dall’enorme versatilità. Stiamo parlando della Qarunt Pendrive 3 in 1 128GB, una chiavetta utilizzabile praticamente su ogni dispositivo.

Pendrive 3 in 1 128GB Qarunt: caratteristiche tecniche

La pendrive è simile a diverse già viste su questo canale. Un design completamente in alluminio, con un coperchio girevole che protegge una delle due interfacce quando non è in utilizzo. Come premesso la chiavetta possiede ben 3 interfacce diverse. Da un lato troviamo un connettore Lightning dedicato ai dispositivi Apple, che permette il collegamento diretto con iPhone, iPad e iPod. Dall’altro invece il tradizionale connettore Type-A per la connessione al PC. Questo però può essere convertita in micro USB per la connessione ai dispositivi Android più datati.

Molto interessante la presenza nel pacchetto di un adattatore USB Type-C OTG. Questo permette naturalmente di collegare la chiavetta USB ai dispositivi di generazioni più recenti che sfruttano una connessione Type-C. Tuttavia, risulta molto comodo anche per il collegamento di periferiche diverse dalla pendrive, come mouse o tastiera. La capacità, invece, è di ben 128GB uno spazio sufficiente a contenere una grossa quantità di foto o video, e valanghe di documenti. Grazie alla specifica USB 3.0 il trasferimento dei dati è estremamente veloce, e sarà altrettanto semplice spostare i file da un apparecchio all’altro.

Grazie ad un’offerta lampo, solo per poche ore la chiavetta USB è acquistabile su Amazon a soli 21,66 euro con uno sconto del 28% sul prezzo di listino.