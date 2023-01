Come vedere Girona-Barcellona in streaming

Girona-Barcellona vede la capolista del campionato impegnata in una trasferta allo stadi Montilivi che potrebbe riservare qualche insidia. Gli avversari, pur neopromossi e con tre sole partecipazioni ne LaLiga, non stanno affatto sfigurando, navigando in modo sicuro a metà classifica. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 16:15 di sabato 28 gennaio.

Girona-Barcellona: guarda la partita in streaming

Una sfida tutta catalana, tra i blanquivermells e i blaugrana. Hai la possibilità di guardare la partita con la telecronaca in italiano affidata a Gabriele Giustiniani in

” subject=”streaming” program=”dazn” page-type=”” type=”text” platform=”” tracking_id=”” ]diretta streaming su DAZN[/affiliate_program_link].

Ecco le probabili formazioni schierate in campo al fischio d’inizio dai due tecnici, Míchel e Xavi.

Girona: Gazzaniga, Arnau, Juanpe, Bernardo, Miguel, Martin, Romeu, Garcia, Villa, Castellanos, Riquelme;

Barcellona: Ter Stegen, Araujo, Koundé, Christensen, Balde, Gavi, Busquets, Pedri, Dembelé, Ansu Fati, Raphinha.

Dando uno sguardo alla classifica, il Girona si trova in undicesima posizione, con 21 punti raccolti in 18 match disputati. Una sfida in meno, invece, per il Barcellona, che mantiene comunque la testa con 44 punti, tre i più dei rivali storici del Real Madrid.

Ricordiamo che, attraverso un unico abbonamento a DAZN, si ha la possibilità di accedere a un immenso catalogo di sport in streaming che comprende anche il calcio di Serie A, Serie B e Serie C oltre agli eventi di basket, pallavolo, tennis, ciclismo, rugby, motori, golf, boxe, MMA e wrestling. Non mancano poi interviste, speciali, approfondimenti e contenuti originali, a disposizione scegliendo una delle tre formule proposte ovvero START, STANDARD e PLUS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.