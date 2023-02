Come vedere Girona-Valencia in streaming

Girona-Valencia è la sfida di metà classifica per la giornata 20 de LaLiga. Mette di fronte due squadre che non agguantano una vittoria da diversi turni, entrambe determinate a rialzare la testa, per raddrizzare una stagione fin qui tutt’altro che entusiasmante. Il match va in scena nella cornice dello stadio Montilivi, con il fischio d’inizio in programma per le ore 16:15 di domenica 5 febbraio.

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Lorenzo Del Papa.

Come già scritto in apertura, entrambe le squadre navigano a metà classifica, ma il gruppo è piuttosto compatto. Sono in bilico tra il desiderio di allungare verso le posizioni utili per una qualificazione in Europa e l’esigenza di tenere lontana la zona calda in coda.

I due tecnici, Míchel e Voro (quest’ultimo appena ingaggiato al posto di Gattuso), dovrebbero schierare queste probabili formazioni dal primo minuto.

Girona: Gazzaniga, Arnau Martinez, Bernardo, Juanpe, Miguel Gutierrez, Yan Couto, O. Romeu, Aleix Garcia, Rodrigo Riquelme, Y. Herrera, V. Castellanos;

Valencia: Mamardashvili, Thierry, Gabriel, Diakhaby, Gaya, Lato, Musah, Almeida, Kluivert, Cavani, Lino.

