GitHub Copilot ora integra Claude 3.5, Gemini 1.5 Pro e OpenAI o1

In occasione della conferenza annuale Universe, GitHub ha annunciato una serie di nuove funzionalità per gli sviluppatori. Quest’anno il protagonista è stato GitHub Copilot, il suo assistente AI inizialmente basato su GPT-4, che ora è aperto ad altri modelli AI sviluppati da Anthropic, Google e naturalmente, OpenAI. L’evento è stato anche l’occasione per svelare i 10 linguaggi più utilizzati dagli sviluppatori.

GitHub Copilot supporta Claude, Gemini E OpenAI o1

È la fine dell’esclusività per OpenAI! In precedenza, l’assistente AI di GitHub era basato esclusivamente su GPT-4, il modello di punta del creatore di ChatGPT. Ora, gli sviluppatori che utilizzano GitHub Copilot in Visual Studio Code e github.com possono scegliere di affidarsi ai seguenti modelli AI:

L’obiettivo di questo sviluppo? Garantire la scelta agli sviluppatori: “GitHub si impegna a rispettare la sua etica di piattaforma di sviluppo aperta e a garantire che ogni sviluppatore abbia l’opportunità di progettare con i modelli che più gli si addicono“.

Di conseguenza, durante una conversazione con GitHub Copilot, gli sviluppatori potranno passare da un modello all’altro con un solo clic per completare i vari compiti. Come promemoria, GitHub Copilot è in grado di suggerire linee di codice, ma anche di rilevare bug da correggere.

Su X, Thomas Domke, CEO di GitHub, ha pubblicato due esempi di GitHub Copilot, uno con Claude e l’altro con Gemini, che mostrano le capacità dell’assistente AI per gli sviluppatori.

Un’implementazione graduale nelle prossime settimane

I nuovi modelli Claude 3.5 Sonnet di Anthropic, Gemini 1.5 Pro di Google e o1 e o1-mini saranno distribuiti per primi in Copilot Chat, secondo il post sul blog ufficiale.

Le fasi di implementazione previste per ciascun sistema:

OpenAI o1 e o1-mini: disponibili ora;

Claude 3.5 Sonnet di Anthropic: distribuito la prossima settimana;

Gemini 1.5 Pro di Google: nelle prossime settimane.

Altre novità presentate: GitHub Spark

Contemporaneamente, la piattaforma ha presentato anche GitHub Spark: “uno strumento basato sull’intelligenza artificiale per la creazione e la condivisione di micro-applicazioni (appunto sparks), che possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze e preferenze e sono direttamente utilizzabili dai dispositivi desktop e mobili. Senza la necessità di scrivere o distribuire codice“.