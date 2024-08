GitHub Models per provare gratis i principali modelli AI

GitHub ha lanciato GitHub Models, un nuovo servizio che consente agli sviluppatori di trovare e sperimentare gratuitamente modelli di intelligenza artificiale. Il servizio porta la potenza dei principali modelli linguistici di grandi e piccole dimensioni direttamente agli oltre 100 milioni di utenti di GitHub.

Questo annuncio arriva pochi giorni dopo l’ultimo rapporto sui guadagni di Microsoft, in cui il CEO Satya Nadella ha dichiarato che GitHub ha raggiunto un fatturato annuo di 2 miliardi di dollari.

La crescita esponenziale di GitHub

La crescita di GitHub è in gran parte guidata dal suo strumento per sviluppatori alimentato dall’intelligenza artificiale, GitHub Copilot. In poco più di due anni dalla sua disponibilità generale, Copilot è stato adottato da oltre 77.000 organizzazioni, tra cui importanti aziende come BBVA, FedEx e Infosys. Ciò rappresenta un aumento del 180% rispetto all’anno precedente.

Il successo di Copilot non è solo una vittoria per i profitti di GitHub: sta ridisegnando il modo di lavorare degli sviluppatori. Copilot rappresenta ora oltre il 40% della crescita dei ricavi di GitHub, evidenziando la crescente domanda di strumenti di codifica assistiti dall’intelligenza artificiale.

GitHub Models fornirà l’accesso ai modelli più importanti, tra cui GPT-4o e GPT-4o mini di OpenAI, Phi 3 di Microsoft, Llama 3.1 di Meta e Mistral Large 2. Nei prossimi mesi, GitHub aggiungerà altri modelli di linguaggio e di visione man mano che si avvicineranno alla disponibilità generale.

GitHub Models, AI integrata nel workflow dev

Ciò che distingue GitHub Models è la sua perfetta integrazione nel flusso di lavoro dello sviluppo. Ciò significa che gli sviluppatori possono passare dalla sperimentazione con i prompt alla distribuzione dei modelli in Codespaces e VS Code, e infine agli ambienti di produzione su Azure, il tutto all’interno dell’ecosistema GitHub.

Questa integrazione abbassa significativamente la barriera d’ingresso per lo sviluppo dell’AI, accelerando potenzialmente l’adozione dell’intelligenza artificiale in un’ampia gamma di applicazioni. GitHub si impegna a garantire la privacy, assicurando che le richieste e i risultati non saranno condivisi con i fornitori di modelli o utilizzati per migliorare i modelli.

Thomas Dohmke, CEO di GitHub, ha scritto quanto segue in merito al lancio di GitHub Models: “GitHub Copilot sta cambiando radicalmente la velocità di produzione del software, scrivendo già quasi il 50% del codice nei file in cui è abilitato. Con GitHub Copilot Workspace, immaginiamo un mondo in cui milioni di sviluppatori principianti, hobbisti e professionisti possano scrivere codice con un linguaggio interamente umano. E ora con GitHub Models, più di 100 milioni di sviluppatori possono accedere e sperimentare nuovi modelli di intelligenza artificiale dove già gestiscono il loro codice sorgente, i problemi, le richieste di pull, i flussi di lavoro e i repository, direttamente su GitHub.“