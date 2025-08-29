GitHub su Safari è un incubo, PR lente e rendering bloccato

GitHub è da anni il punto di riferimento per chi sviluppa software, grazie alla sua versatilità: interfaccia web, CLI, app desktop e una community globale. Ma qualcosa non sta funzionando come dovrebbe.

Negli ultimi mesi, sempre più utenti segnalano un problema fastidioso: GitHub è diventato estremamente lento su Safari, il browser predefinito di Apple. E non si tratta di piccoli rallentamenti. Aprire una pull request con più di mille righe di codice può trasformarsi in un’attesa snervante.

GitHub lento su Safari: il codice non scorre più

Secondo le segnalazioni raccolte su GitHub e Hacker News, il problema è piuttosto evidente. Safari impiega diversi secondi per caricare e renderizzare le PR più corpose. Durante lo scorrimento, compaiono spazi vuoti, il processo di rendering satura la CPU al 100% e persino la funzione di ricerca interna smette di funzionare correttamente. Anche il passaggio tra le diverse visualizzazioni del codice diventa lento e macchinoso, con tempi di risposta che superano i 10 secondi in alcuni casi.

Il bug non sembra legato a dispositivi datati o poco performanti. L’autore del post originale ha testato GitHub su un MacBook Pro da 16 pollici con chip Apple M4 Max, 16 core e ben 48 GB di RAM. Eppure, nonostante la potenza hardware, Safari continua a zoppicare. Su Chrome, invece, tutto funziona perfettamente.

Anche altri utenti confermano il problema, tra cui l’ex ingegnere Microsoft Miguel de Icaza, che ha misurato tempi di caricamento di 10 secondi su Safari stabile e 5 secondi su una versione beta.

Chrome ed Edge battono Safari

Nei test condotti su un laptop Windows con processore Intel i7 e 16 GB di RAM, la stessa pagina si è caricata in pochi secondi su Chrome e Edge, con uno scorrimento fluido e reattivo. Su un Mac M1 da 13 pollici del 2020, invece, Safari ha impiegato oltre 20 secondi per il rendering, mostrando spazi vuoti per diversi secondi. Anche in questo caso, Chrome ha gestito il carico senza problemi.

Nessuna risposta ufficiale da Apple e GitHub

Al momento, né Apple né GitHub hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Il bug non si manifesta sempre allo stesso modo, quindi non è facile riprodurlo in maniera costante. Il numero crescente di segnalazioni però suggerisce che qualcosa va sistemato. Nel frattempo, molti sviluppatori stanno semplicemente cambiando browser per evitare le attese bibliche.