GIÙ il PREZZO del MacBook Pro da 24/512 GB con Apple M4 Pro

Segnaliamo con piacere lo sconto di 300 euro che oggi Amazon propone per la versione 24/512 GB del MacBook Pro da 14 pollici con chip Apple M4 Pro. Un vero e proprio mostro di potenza in formato laptop, progettato per l’intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence (a breve disponibile anche in Italia) e un un intero giorno di autonomia per una produttività senza compromessi. Non lasciarti sfuggire l’offerta in corso.

Sconto 300€ sul MacBook Pro da 24 GB con Apple M4 Pro

Naturalmente, il sistema operativo preinstallato è macOS Sequoia. A rappresentare il cuore pulsante è l’unità progettata dalla mela morsicata con CPU 12-core, GPU 16-core e Neural Engine 16-core. Integra un display Liquid Retina XDR, la tecnologia Thunderbolt 5, la tastiera con Touch ID, il trackpad Force Touch e nella confezione è incluso l’alimentatore USB-C da 70 W. Questi sono solo alcuni dei punti di forza in dotazione al portatile, pronto a tutto per supportare al meglio anche i più esigenti. Scopri di più nella pagina dedicata alla promozione.

Premiato con un voto medio pari a 4,8/5 dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce, il MacBook Pro da 14 pollici con chip Apple M4 Pro e nella configurazione hardware appena descritta è in sconto di 300 euro. Grazie a questa offerta lo puoi acquistare al prezzo finale di 2.199 euro (invece di 2.499 euro come da listino ufficiale). La colorazione della scocca è Argento, quella visibile in queste immagini.

Venduto e spedito da Amazon, lo potrai mettere sulla scrivania già entro domani se lo ordini adesso, grazie alla consegna gratuita assicurata in un solo giorno.