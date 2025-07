Gli Apple AirPods 4 ANC tornano al prezzo del Prime Day

Buone notizie per chi si è perso qualche offerta durante il Prime Day. Grazie ad Amazon, in questo momento gli Apple AirPods 4 con Cancellazione Attiva del Rumore sono tornati allo stesso prezzo. Acquistali adesso a soli 159 euro, invece di 199 euro. Si tratta di un’occasione imperdibile. Approfittane finché sei in tempo. Si tratta addirittura di una “Scelta Amazon”.

Questi auricolari sono speciali perché accontentano chi non ama i tappi in-ear, ma allo stesso tempo offrono un sistema di Cancellazione Attiva del Rumore molto simile, che si avvicina molto. Come? Grazie a una particolare tecnologia che riesce a offrire un suono avvolgente e una pulizia dai rumori circostanti particolarmente efficiaci.

Tornando ai vantaggi offerti da Amazon ti ricordiamo che la tua iscrizione a Prime ti permette di avere la consegna gratuita inclusa in questo acquisto. Inoltre, potrai anche decidere di sfruttare i “Pagamenti rateali” messi a disposizione da Amazon stessa. Ciò vuol dire che potrai pagare in 5 rate mensili a tasso zero da 31,80 euro.

Apple AirPods 4 ANC: gli auricolari senza tappi in-ear premium

Gli Apple AirPods 4 con Cancellazione Attiva del Rumore sono auricolari senza tappi in-ear premium, in grado di offrire una qualità del suono superiore. Il loro livello di coinvolgimento è pazzesco grazie anche all’Audio Spaziale che segue i movimenti della tua testa e diffonde l’audio da ogni direzione. Acquistali adesso a soli 159 euro su Amazon!

Le chiamate sono davvero speciali. Grazie alla funzione “Isolamento vocale” hai telefonate di qualità, anche quando ti trovi in aree particolarmente affollate e rumorose. Questi auricolari sono in grado di ridurre il rumore di fondo in maniera efficace, isolando la tua voce e rendendola più nitida a chi ti sta ascoltando.

Con una sola ricarica questi gioiellini assicurano fino a 4 ore di ascolto non-stop con Cancellazione Attiva del Rumore abilitata. Con Custodia di Ricarica, compatibile per la ricarica wireless attraverso il cavo di ricarica di Apple Watch, garantiscono fino a 30 ore di ascolto. Cosa aspetti? Acquista gli AirPods 4 ANC a soli 159 euro, invece di 199 euro.