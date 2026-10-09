Gli auricolari ancora in promo dopo la Festa delle Offerte Prime

Motorola Moto Buds Bass Headset True Wireless Stereo (TWS) In-Ear Chiamate/Musica Bluetooth Blu a soli 29,90 euro!
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Baseus EP10 NC Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 6.0, Cuffie Wireless In Ear con ANC -43dB, Driver 12mm, 24 Modi EQ, SuperBass, 4-Mic AI, IP55, 41 Ore di Riproduzione a soli 29,99 euro!
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CMF by Nothing Buds Pro 2 Auricolari wireless con Audio HiFi, Cancellazione attiva del rumore ibrida da 50dB, 6 microfoni HD e Effetto audio spaziale, 2025 – Blu a soli 64,95 euro!
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JAZ Maks – Cuffie Auricolari In-Ear True Wireless Stereo, Cancellazione del Rumore Attiva, Custodia di Ricarica, Microfono HD, Controlli Touch, per Smartphone, Tablet, Laptop, 24 Ore a soli 12,99 euro!
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Baseus MC1 Pro Auricolari a Orecchio Aperto, clip per orecchie con amplificazione dei bassi adattiva, Bluetooth 6.0, cancellazione del rumore in chiamata, IP67, 40H di batteria a soli 47,49 euro!