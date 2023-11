Gli Auricolari Beats Fit Pro al MINIMO STORICO per il Black Friday 2023

Beats by Dr. Dre è un marchio che non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Se non ne foste a conoscenza, oltre alle classiche e iconiche cuffie, l’azienda produce anche degli ottimi auricolari Bluetooth, che sono tra i migliori sul mercato. Grazie all’offerta per il Black Friday 2023, potrete acquistare Beats Fit Pro a soli 169,99€, risparmiando il -32% sul prezzo originale (249,95€)!

Beats Fit Pro: tra i migliori auricolari Bluetooth

Questi auricolari wireless di Beats by Dr. Dre offrono una cancellazione attiva del rumore (ANC) adattiva. La modalità Trasparenza, inoltre, ti consente di ascoltare tutto ciò che succede intorno a te, senza dover rimuovere gli auricolari. Il suono dei Beats Fit Pro risulta potente e bilanciato anche grazie alle infinite possibilità di personalizzazione. Parlando di indossabilità, gli auricolari sono progettati per offrire comfort e stabilità durante tutta la giornata. Le alette di sicurezza flessibili si adattano perfettamente all’orecchio e i materiali da cui sono composti gli auricolari sono leggeri e resistenti all’acqua e al sudore. Questo li rende adatti anche per l’attività fisica. Gli auricolari sono dotati di una batteria che dura fino a 6 ore con ANC attivata, oltre a 18 ore aggiuntive fornite dalla custodia di ricarica tascabile. Grazie alla funzione Fast Fuel, quando la batteria è scarica hai ancora fino a 1 ora di riserva per continuare a usare gli auricolari. I Beats Fit Pro sono compatibili con dispositivi Apple e Android, quindi non avrete nessun problema di compatibilità! Acquista Beats Fit Pro su Amazon! Questa è una delle migliori offerte per questo Black Friday 2023. Acquista subito gli auricolari Beats Fit Pro al prezzo più basso di sempre di soli 169,99€, approfittando dello sconto del -32%.

