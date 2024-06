Gli investimenti retail in Bitcoin toccano il minimo di cinque mesi, mentre Raboo prosegue con successo nella prevendita

Gli investimenti retail in Bitcoin hanno toccato il minimo di cinque mesi, scendendo ai livelli visti l’ultima volta a gennaio. Di conseguenza, le grandi balene delle criptovalute hanno rivolto la loro attenzione a un nuovo token rivoluzionario in prevendita, Raboo (RABT).

Raboo ha continuato a guadagnare trazione, come dimostrato dagli acquisti in prevendita che hanno superato i 1,7 milioni di dollari. Attualmente nella fase 4, la crescente popolarità di Raboo lo conferma come uno dei migliori altcoin su cui investire nel 2024.

La domanda di Bitcoin tocca il minimo di 5 mesi: potrebbe seguire un rally del 75%?

La domanda media retail di Bitcoin ha toccato il minimo di cinque mesi, simile ai livelli osservati l’ultima volta a gennaio. Nell’ultimo mese, la variazione media mensile della domanda tra gli investitori retail, quelli con un volume di trasferimento fino a 10.000 dollari, è diminuita del 17%, secondo i dati condivisi da Axel Adler di CryptoQuant. Adler suggerisce che questo calo potrebbe rispecchiare un precedente declino di gennaio, che ha preceduto un aumento significativo di Bitcoin in seguito all’approvazione degli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin negli Stati Uniti.

Adler sottolinea la rapida risposta di questo gruppo di investitori ai cambiamenti del mercato, notando un modello simile a maggio quando la domanda è calata del 31% in 17 giorni. Questo declino è coinciso con un maggiore interesse per altri asset come GameStop ed Ether, probabilmente influenzato dall’approvazione degli ETF spot su Ether.

Inoltre, gli analisti hanno identificato fattori come le fluttuazioni dell’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) degli Stati Uniti come probabile causa del cambiamento nella domanda di Bitcoin. Markus Thielen di 10x Research afferma che la traiettoria di Bitcoin è ampiamente influenzata dal CPI, indicando che per Bitcoin raggiungere nuovi massimi storici, il CPI deve scendere al 3,3% il 12 giugno, in coincidenza con la pubblicazione dei dati del Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti.

Raboo prosegue con la prevendita con una crescita record e un vivace coinvolgimento della community

Raboo, l’innovativo meme coin, sta guidando una vivace comunità di appassionati di meme attraverso la sua integrazione innovativa di elementi di social-fi e intelligenza artificiale. Con Raboo, gli appassionati di meme possono partecipare ad attività divertenti per guadagnare ricompense e premi, creando un ecosistema dinamico in cui ogni vittoria si traduce in valore reale. In vista del suo lancio, gli analisti tecnici stanno già considerando $RABT come uno dei migliori altcoin su cui investire quest’anno.

Proiettano anche una crescita significativa per Raboo, con aspettative di un aumento del 233% durante la prevendita e un potenziale aumento di 100 volte una volta quotato nei principali exchange. Poiché Raboo punta a una posizione tra le prime 20 criptovalute per capitalizzazione di mercato, i suoi sforzi di costruzione della comunità confermano che è una delle migliori criptovalute da acquistare nel 2024.

Attraverso funzionalità innovative come la piattaforma Post-to-Earn, gli appassionati di meme possono ora monetizzare i loro contenuti sui social media mentre interagiscono con la loro comunità. Con lo smart contract verificato da SOLIDProof, oltre 8.000 utenti registrati e la fase 4 prezzata a $0,0048, Raboo è pronto a continuare la sua traiettoria ascendente nell’ecosistema dei meme coin, ritagliandosi una nicchia come una delle migliori criptovalute da acquistare nel 2024.

Conclusione

In mezzo al calo degli investimenti retail in Bitcoin, il token in prevendita Raboo ($RABT) emerge con caratteristiche innovative e potenziali per profitti massicci, come dimostrato dal suo continuo successo nella prevendita. Questo token è destinato a offrire enormi ritorni sugli investimenti agli investitori iniziali, poiché tutte le prove indicano una tendenza al rialzo significativa una volta che il token raggiunge il mercato retail.

