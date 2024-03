Gli investitori in Avalanche e Litecoin approfittano delle recenti impennate

Avalanche (AVAX) sale grazie ai miglioramenti apportati alla sua governance e alla comunicazione. Litecoin (LTC) sta vivendo un momento positivo e gli indicatori tecnici e gli analisti prevedono un’ulteriore corsa al rialzo. Milei Moneda ($MEDA) è un mix di umorismo, politica e blockchain che offre agli investitori un ROI del 100%.

Avalanche (AVAX): impennata dei prezzi grazie a un nuovo sviluppo

Avalanche (AVAX) ha registrato un notevole aumento del 32% in una settimana.

La Avalanche Foundation ha migliorato la sua governance e la comunicazione, ampliando il suo consiglio di amministrazione in modo da avere competenze diverse e rafforzare i processi decisionali e di direzione strategica.

Questo sviluppo potrebbe far salire ulteriormente il prezzo di AVAX oltre la soglia dei 60 $. Gli analisti prevedono che AVAX raggiunga i 78,64 $ entro aprile.

Litecoin (LTC): corsa rialzista e previsioni di prezzo

Negli ultimi sette giorni, il prezzo di Litecoin (LTC) è aumentato di un impressionante 14%, superando la soglia dei 96 $.

Litecoin ha registrato buone prestazioni dall’inizio del 2024, quando il prezzo di LTC si aggirava intorno ai 72,91 $. Indicatori tecnici come Relative Strength Index e Moving Average suggeriscono un “forte acquisto” per LTC, alimentando l’ottimismo degli investitori.

Gli analisti prevedono che LTC raggiungerà i 118,28 $ entro aprile se lo slancio rialzista continuerà.

Milei Moneda ($MEDA)

Milei Moneda ($MEDA) è l’unico luogo in cui gli utenti possono sperimentare la strana ma educativa combinazione di umorismo, politica e impianto di blockchain. Oltre al token deflazionistico e agli esclusivi NFT, $MEDA offre una serie di vantaggi unici.

Approfitta di vantaggi come l’accesso a sconti, diritti di voto e contenuti esclusivi. La liquidità bloccata garantisce stabilità, mentre la presenza sociale attiva e le partnership strategiche amplificano l’esperienza della community.

Il prezzo attuale di $MEDA è di 0,010 $ e offre agli investitori un ROI del 100% quando raggiungerà 0,020 $ al momento del lancio ufficiale il 21 maggio.

