Guarda in streaming Gli orrori di Dolores Roach

Basata sull’omonimo podcast di successo su Spotify, la serie Gli orrori di Dolores Roach creata da Aaron Mark fa oggi il suo debutto in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro che dispongono di un abbonamento Prime attivo (gli altri possono iniziare il mese di prova senza spese). Tutti gli otto episodi sono già nel catalogo.

Gli orrori di Dolores Roach: la nuova serie in streaming

Si tratta di una leggenda urbana contemporanea ispirata a Sweeney Todd che tratta parecchi temi come amore, tradimento, droga, cannibalismo e sopravvivenza dei più forti. Senza anticipare troppo per non rovinare l’esperienza di visione, ci limitiamo a riportare di seguito la sinossi e il trailer pubblicato nelle scorse settimane dalla piattaforma (da noi è presente il doppiaggio in italiano).

Dopo aver scontato una condanna di sedici anni, Dolores Roach (Justina Machado) torna a Washington Heights, un quartiere che ora definisce “ripulito”. Qui rivede Luis, un amico che fa uso di erba. Luis le permette di lavorare come massaggiatrice nel seminterrato del suo locale di empanadas. Quando la ritrovata stabilità è a rischio, Dolores “Mani magiche” compie gesti estremi per sopravvivere.

Fanno parte del cast di attori gli interpreti Justina Machado, Alejandro Hernandez, Kita Updike e K. Todd Freeman. Invece, la regia è affidata alla collaborazione tra Roxann Dawson, Edward Ornelas, America Young, Hiromi Kamata ed Eduardo Sanchez. La produzione è di Blumhouse Television, Spotify Studios e GloNation Studios per Amazon.

Con un abbonamento Prime hai accesso in streaming gratis non solo a Gli orrori di Dolores Roach, ma anche a tutti gli altri film, alle serie e agli show presenti sulla piattaforma. Inoltre, la sottoscrizione garantisce la possibilità di partecipare all’evento Prime Day che andrà in scena la prossime settimane nelle giornate di martedì 11 e mercoledì 12 luglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.