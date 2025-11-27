 Gli sconti Black Friday di Hostinger: fino all'85% su hosting con AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Gli sconti Black Friday di Hostinger: fino all'85% su hosting con AI

Il Black Friday 2025 di Hostinger continua: ancora per poche ore, piani hosting con dominio incluso, AI e tre mesi extra gratis con l'85% di sconto.
Gli sconti Black Friday di Hostinger: fino all'85% su hosting con AI
Informatica Cloud & Hosting
Il Black Friday 2025 di Hostinger continua: ancora per poche ore, piani hosting con dominio incluso, AI e tre mesi extra gratis con l'85% di sconto.

La promozione Black Friday di Hostinger propone sconti che arrivano fino all’85% sui servizi di hosting, con tariffe che partono da 1,95€ al mese e comprendono tre mesi aggiuntivi extra e un dominio gratuito per il primo anno.

Un’opportunità eccezionale per chi desidera creare un nuovo sito, ottimizzare una piattaforma già esistente o rilanciare un progetto online grazie agli strumenti basati sull’AI sviluppati proprio dall’azienda in questione. Vediamo nel dettaglio le proposte di Hostinger.

Vai all’offerta di Hostinger

Vuoi mettere online il tuo sito? Ecco il Black Friday di Hostinger

I pacchetti Premium, Business e Cloud Startup rispondono a esigenze differenti, dai blog personali ai siti professionali più articolati. Durante il Black Friday, i costi scendono rispettivamente a 1,95€ mensili per il Premium, 2,75€ per il Business e 7,45€ per il Cloud Startup. Il risparmio è davvero notevole e tutti questi piani sono con tre mesi extra inclusi.

Ogni piano prevede certificati SSL illimitati, dominio gratuito per un anno, backup automatici, email professionali e, a seconda della soluzione scelta, traffico illimitato. La gestione del sito risulta semplice grazie a un pannello intuitivo, mentre, lato prestazioni, queste vengono potenziate da CDN integrata, uptime del 99,9% e sistemi di protezione avanzati.

A questo si aggiunge il website builder sviluppato da Hostinger, con funzioni di intelligenza artificiale per sviluppare un sito completo in pochi minuti. Sempre a proposito di AI, è integrato un assistente, denominato Kodee, per gestire ogni aspetto del progetto tramite chat. Non mancano gli strumenti ottimizzati per WordPress, con aggiornamenti automatici inclusi.

Oltre agli sconti, è prevista una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Insomma, tutto ciò che serve per creare un sito web da zero oppure potenziarne uno già esistente. Per sfruttare la promo, che terminerà nelle prossime ore, basta andare sul sito di Hostinger.

Vai all’offerta di Hostinger

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Doppia promozione pCloud per il Black Friday: sconti su bundle e cloud a vita

Doppia promozione pCloud per il Black Friday: sconti su bundle e cloud a vita
Web hosting con dominio incluso a meno di 2€: offerta Black Friday di Hostinger

Web hosting con dominio incluso a meno di 2€: offerta Black Friday di Hostinger
Crea il tuo sito web professionale con IONOS: il website builder AI è gratis

Crea il tuo sito web professionale con IONOS: il website builder AI è gratis
Piani lifetime con il 60% di sconto: scopri l'offerta Black Friday di pCloud

Piani lifetime con il 60% di sconto: scopri l'offerta Black Friday di pCloud
Doppia promozione pCloud per il Black Friday: sconti su bundle e cloud a vita

Doppia promozione pCloud per il Black Friday: sconti su bundle e cloud a vita
Web hosting con dominio incluso a meno di 2€: offerta Black Friday di Hostinger

Web hosting con dominio incluso a meno di 2€: offerta Black Friday di Hostinger
Crea il tuo sito web professionale con IONOS: il website builder AI è gratis

Crea il tuo sito web professionale con IONOS: il website builder AI è gratis
Piani lifetime con il 60% di sconto: scopri l'offerta Black Friday di pCloud

Piani lifetime con il 60% di sconto: scopri l'offerta Black Friday di pCloud
Edoardo D'amato
Pubblicato il
27 nov 2025
Link copiato negli appunti