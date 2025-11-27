Gli sconti Black Friday di Hostinger: fino all'85% su hosting con AI

La promozione Black Friday di Hostinger propone sconti che arrivano fino all’85% sui servizi di hosting, con tariffe che partono da 1,95€ al mese e comprendono tre mesi aggiuntivi extra e un dominio gratuito per il primo anno.

Un’opportunità eccezionale per chi desidera creare un nuovo sito, ottimizzare una piattaforma già esistente o rilanciare un progetto online grazie agli strumenti basati sull’AI sviluppati proprio dall’azienda in questione. Vediamo nel dettaglio le proposte di Hostinger.

Vuoi mettere online il tuo sito? Ecco il Black Friday di Hostinger

I pacchetti Premium, Business e Cloud Startup rispondono a esigenze differenti, dai blog personali ai siti professionali più articolati. Durante il Black Friday, i costi scendono rispettivamente a 1,95€ mensili per il Premium, 2,75€ per il Business e 7,45€ per il Cloud Startup. Il risparmio è davvero notevole e tutti questi piani sono con tre mesi extra inclusi.

Ogni piano prevede certificati SSL illimitati, dominio gratuito per un anno, backup automatici, email professionali e, a seconda della soluzione scelta, traffico illimitato. La gestione del sito risulta semplice grazie a un pannello intuitivo, mentre, lato prestazioni, queste vengono potenziate da CDN integrata, uptime del 99,9% e sistemi di protezione avanzati.

A questo si aggiunge il website builder sviluppato da Hostinger, con funzioni di intelligenza artificiale per sviluppare un sito completo in pochi minuti. Sempre a proposito di AI, è integrato un assistente, denominato Kodee, per gestire ogni aspetto del progetto tramite chat. Non mancano gli strumenti ottimizzati per WordPress, con aggiornamenti automatici inclusi.

Oltre agli sconti, è prevista una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Insomma, tutto ciò che serve per creare un sito web da zero oppure potenziarne uno già esistente. Per sfruttare la promo, che terminerà nelle prossime ore, basta andare sul sito di Hostinger.