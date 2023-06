Gmail: Aiutami a scrivere è disponibile su Android e iOS

A marzo scorso, nel codice dell’app di Gmail era stata identificata una nuova funzione denominata “Aiutami a scrivere” o, in inglese, “Help me write”, utile per sfruttare l’IA generativa nella composizione dei messaggi di posta elettronica. Adesso la feature è stata implementata a tutto tondo ed è quindi ufficialmente fruibile da parte di tutti gli utenti Android e iOS (oltre che iPadOS).

Gmail: IA generativa per scrivere le email

La funzione consente di sfruttare tutto il potenziale dell’intelligenza artificiale durante la composizione delle email, sia nel caso di un nuovo messaggio partendo da zero che per le risposte.

Per usufruirne, è sufficiente premere sul pulsante apposito che viene mostrato nell’angolo in basso a destra della schermata. Successivamente viene proposto un prompt con il pulsante Crea che consente di generare nuovi messaggi e lasciare un feedback prima di inserirli.

Dopo che il testo è stato inserito nel feed di composizione, è possibile premere sul tasto preposto ad affinare il testo, in maniera tale da poterlo formalizzare, elaborare, abbreviare o salvare in bozza. C’è pure l’opzione Mi sento fortunato, come da tradizione di Google. L’ulteriore testo generato può poi andare a sostituire quello già redatto in precedenza.

Da tenere presente che al momento la feature è sì ufficialmente disponibile, ma solo per coloro che sono iscritti al programma Workspace Labs.

Appare quindi ben evidente come Google stia cercando di implementare il più possibile e, soprattutto, alla velocità della luce l’intelligenza artificiale nella maggior parte dei suoi prodotti e servizi, al fine di offrire soluzioni sempre migliori agli utenti e contrastare l’agguerrita concorrenza di ChatGPT e soluzioni analoghe nel medesimo campo.