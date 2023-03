Arriva l'IA su Gmail: le novità scovate nel codice

Abbiamo già parlato una settimana fa dei test dell’IA su Gmail e Docs, servizi di Google che attendono solo l’approdo di strumenti di intelligenza artificiale generativa per migliorare ancora, esattamente come Bing con ChatGPT. La società di Mountain View ha anticipato più volte l’imminente arrivo di esperienze ad hoc all’interno della suite Workspace e, finalmente, abbiamo i primi segnali evidenti.

In queste ore, infatti, Gmail ha ricevuto un aggiornamento con l’introduzione di un pulsante che chiama l’IA per aiutare l’utente nella scrittura di una mail.

Arriva l’IA su Gmail

L’update di Gmail alla versione 2023.03.05.515729449 presenta infatti, seppur ancora nelle stringhe di codice nascoste e inattive, un’opzione chiamata “Aiutami a scrivere” o, in inglese, “Help me write”. Una volta attivata, porta sull’interfaccia utente un pulsante dedicato che, quando premuto, fa apparire nella parte inferiore dello schermo un campo di immissione del testo dove si può “dire a Gmail cosa scrivere per te”. Per il momento, però, indipendentemente da ciò che si scrive, il server non restituisce un output in anteprima.

Stando a quanto condiviso da 9to5Google, esisterebbe poi un’opzione definita “Affina il mio messaggio” che permetterebbe all’IA di migliorare la scrittura nella mail, perfezionando così un testo rendendolo molto più chiaro. Una volta terminato l’intervento dell’intelligenza artificiale, naturalmente è possibile modificare ciò che è stato generato o visualizzare anche altre bozze.

È lampante la rapidità con cui Google stia lavorando per integrare al meglio queste funzionalità, sperando in un lancio imminente dopo i primi test interni. Del resto, ChatGPT e altre soluzioni analoghe rientrano in quelli che vengono definiti “gli strumenti del momento”, il cui rilascio porta inevitabilmente milioni di utenti a puntare lo sguardo verso di essi, sperando in qualche novità pronta a rivoluzionare la vita quotidiana o lavori specifici.

Non è chiaro quando questa feature arriverà stabilmente su Gmail; tuttavia, riteniamo che il suo approdo sia strettamente correlato al successo dei test di Google Bard.