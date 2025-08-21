Hostinger: website builder con AI per creare il tuo sito a 2,99€/mese

Hostinger lancia un’offerta imperdibile per chi vuole creare e gestire un sito web in maniera facile ed economica. Oltre a un piano di hosting completo, la proposta include anche un website builder con strumenti di intelligenza artificiale integrati, perfetti per realizzare un portale professionale in pochi clic.

Grazie alla promozione in corso lanciata da Hostinger, è possibile accedere al servizio con uno sconto fino al 75%: scegliendo un abbonamento di 48 mesi, il prezzo scende a soli 2,99 € al mese, con in più 2 mesi gratuiti. E tutto è coperto dalla garanzia “soddisfatti o rimborsati” valida per 30 giorni.

Le caratteristiche dei pacchetti di Hostinger

I pacchetti di Hostinger si presentano in tre versioni diverse, così da adattarsi a ogni esigenza. In tutti i casi è incluso il website builder AI, che permette di creare e aggiornare il proprio sito in modo immediato e intuitivo. A completare l’offerta ci sono servizi utili come:

dominio gratis per un anno ,

, backup automatici giornalieri o settimanali,

giornalieri o settimanali, migrazione del sito gratuita ,

, possibilità di gestire fino a 100 siti web con 100 GB di spazio NVMe, per prestazioni sempre elevate.

Con l’attuale sconto, Hostinger diventa una soluzione completa e accessibile per chiunque voglia avviare o potenziare la propria presenza online. Per approfittare della promo e scoprire tutte le caratteristiche dei piani disponibili, basta collegarsi al sito ufficiale.