 Hostinger: website builder con AI per creare il tuo sito a 2,99€/mese
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Hostinger: website builder con AI per creare il tuo sito a 2,99€/mese

Con Hostinger puoi usufruire di un website builder con funzionalità AI per creare il tuo sito facilmente. Ora è in offerta a 2,99€ al mese.
Hostinger: website builder con AI per creare il tuo sito a 2,99€/mese
Informatica Cloud & Hosting
Con Hostinger puoi usufruire di un website builder con funzionalità AI per creare il tuo sito facilmente. Ora è in offerta a 2,99€ al mese.

Hostinger lancia un’offerta imperdibile per chi vuole creare e gestire un sito web in maniera facile ed economica. Oltre a un piano di hosting completo, la proposta include anche un website builder con strumenti di intelligenza artificiale integrati, perfetti per realizzare un portale professionale in pochi clic.

Grazie alla promozione in corso lanciata da Hostinger, è possibile accedere al servizio con uno sconto fino al 75%: scegliendo un abbonamento di 48 mesi, il prezzo scende a soli 2,99 € al mese, con in più 2 mesi gratuiti. E tutto è coperto dalla garanzia “soddisfatti o rimborsati” valida per 30 giorni.

Vai all’offerta di Hostinger

Le caratteristiche dei pacchetti di Hostinger

I pacchetti di Hostinger si presentano in tre versioni diverse, così da adattarsi a ogni esigenza. In tutti i casi è incluso il website builder AI, che permette di creare e aggiornare il proprio sito in modo immediato e intuitivo. A completare l’offerta ci sono servizi utili come:

  • dominio gratis per un anno,
  • backup automatici giornalieri o settimanali,
  • migrazione del sito gratuita,
  • possibilità di gestire fino a 100 siti web con 100 GB di spazio NVMe, per prestazioni sempre elevate.

Con l’attuale sconto, Hostinger diventa una soluzione completa e accessibile per chiunque voglia avviare o potenziare la propria presenza online. Per approfittare della promo e scoprire tutte le caratteristiche dei piani disponibili, basta collegarsi al sito ufficiale.

Vai all’offerta di Hostinger

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Internxt ti dà spazio digitale sicuro e a vita con l'85% di sconto

Internxt ti dà spazio digitale sicuro e a vita con l'85% di sconto
Avvia il tuo business online a costo zero con IONOS

Avvia il tuo business online a costo zero con IONOS
Internxt: il cloud a vita senza abbonamenti ricorrenti, ora in super sconto

Internxt: il cloud a vita senza abbonamenti ricorrenti, ora in super sconto
Il miglior cloud per foto e video: prova gratis pCloud Photos da 500GB

Il miglior cloud per foto e video: prova gratis pCloud Photos da 500GB
Internxt ti dà spazio digitale sicuro e a vita con l'85% di sconto

Internxt ti dà spazio digitale sicuro e a vita con l'85% di sconto
Avvia il tuo business online a costo zero con IONOS

Avvia il tuo business online a costo zero con IONOS
Internxt: il cloud a vita senza abbonamenti ricorrenti, ora in super sconto

Internxt: il cloud a vita senza abbonamenti ricorrenti, ora in super sconto
Il miglior cloud per foto e video: prova gratis pCloud Photos da 500GB

Il miglior cloud per foto e video: prova gratis pCloud Photos da 500GB
Edoardo D'amato
Pubblicato il
21 ago 2025
Link copiato negli appunti