 Internxt ti dà spazio digitale sicuro e a vita con l'85% di sconto
Con la sua offerta, Internxt propone i piani cloud a vita con l'85% di sconto. Ecco cosa includono e quali sono i vantaggi di questo tool.
Se desideri uno spazio digitale stabile, protetto e senza canoni mensili, Internxt rappresenta un’alternativa interessante ai classici servizi cloud.

A differenza delle piattaforme in abbonamento, qui il pagamento è unico e ti assicura l’uso dello spazio per sempre, senza costi futuri. Il sistema si fonda su protocolli di sicurezza avanzati, crittografia end-to-end e totale tutela della privacy degli utenti.

Attualmente è attiva una promozione straordinaria che permette di abbattere i prezzi fino all’85%. Andiamo a scoprire maggiori dettagli.

Cosa includono i piani a vita di Internxt

Le soluzioni proposte da Internxt sono tre:

  • Essential: 1 TB di archiviazione cifrata, VPN illimitata, backup automatici, condivisione sicura tramite password, supporto a CLI, WebDav e Rclone, autenticazione a due fattori e conformità al GDPR. Prezzo promozionale: 135€ invece di 900.
  • Premium: 3 TB di spazio con funzioni dedicate alla collaborazione, accesso VPN da più Paesi europei (Francia, Germania e Polonia) e nuove feature in arrivo come scansione del dark web e strumenti per la pulizia dei dispositivi. In offerta a 285€ invece di 1900.
  • Ultimate: 5 TB di archiviazione con VPN estesa anche a Regno Unito e Canada, strumenti avanzati per il lavoro condiviso e accesso ai futuri servizi Internxt Meet e Internxt Mail. Prezzo ridotto a 435€ rispetto ai 2900 di listino.

Ogni piano richiede un solo pagamento, effettuabile con carta di credito, PayPal o Google Pay, ed è coperto da una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Internxt si rivolge a chi vuole una soluzione cloud duratura, sicura e libera da spese ricorrenti. Con le promozioni disponibili adesso, è il momento ideale per provarlo: visita subito il sito ufficiale e scopri quale piano fa per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ago 2025

