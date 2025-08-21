Internxt ti dà spazio digitale sicuro e a vita con l'85% di sconto

Se desideri uno spazio digitale stabile, protetto e senza canoni mensili, Internxt rappresenta un’alternativa interessante ai classici servizi cloud.

A differenza delle piattaforme in abbonamento, qui il pagamento è unico e ti assicura l’uso dello spazio per sempre, senza costi futuri. Il sistema si fonda su protocolli di sicurezza avanzati, crittografia end-to-end e totale tutela della privacy degli utenti.

Attualmente è attiva una promozione straordinaria che permette di abbattere i prezzi fino all’85%. Andiamo a scoprire maggiori dettagli.

Cosa includono i piani a vita di Internxt

Le soluzioni proposte da Internxt sono tre:

Essential : 1 TB di archiviazione cifrata, VPN illimitata, backup automatici, condivisione sicura tramite password, supporto a CLI, WebDav e Rclone, autenticazione a due fattori e conformità al GDPR. Prezzo promozionale: 135€ invece di 900 .

: 1 TB di archiviazione cifrata, VPN illimitata, backup automatici, condivisione sicura tramite password, supporto a CLI, WebDav e Rclone, autenticazione a due fattori e conformità al GDPR. Prezzo promozionale: . Premium : 3 TB di spazio con funzioni dedicate alla collaborazione, accesso VPN da più Paesi europei (Francia, Germania e Polonia) e nuove feature in arrivo come scansione del dark web e strumenti per la pulizia dei dispositivi. In offerta a 285€ invece di 1900 .

: 3 TB di spazio con funzioni dedicate alla collaborazione, accesso VPN da più Paesi europei (Francia, Germania e Polonia) e nuove feature in arrivo come scansione del dark web e strumenti per la pulizia dei dispositivi. In offerta a . Ultimate: 5 TB di archiviazione con VPN estesa anche a Regno Unito e Canada, strumenti avanzati per il lavoro condiviso e accesso ai futuri servizi Internxt Meet e Internxt Mail. Prezzo ridotto a 435€ rispetto ai 2900 di listino.

Ogni piano richiede un solo pagamento, effettuabile con carta di credito, PayPal o Google Pay, ed è coperto da una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Internxt si rivolge a chi vuole una soluzione cloud duratura, sicura e libera da spese ricorrenti. Con le promozioni disponibili adesso, è il momento ideale per provarlo: visita subito il sito ufficiale e scopri quale piano fa per te.